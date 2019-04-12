Британець Кролла переважив Ломаченка напередодні бою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Ломаченко та Ентоні Кролла Yahoo!Sports

Суперник українця виявився важчим майже на 200 грамів

У Лос-Анджелесі пройшла процедура офіційного зважування напередодні бою Ломаченко – Кролла.

Вагу українця зафіксували на позначці 60,96 кг. Британець заважив 61,14 кг, інформує Boxing Scene.

Саму церемонію офіційного зважування організатори були вимушені перенести в інше місце. У Staples Center, де вона планувалася спочатку, проходила панахида за застреленим 31 березня репером та громадським діячем Ніпсі Хасслом.

Поєдинок чемпіона світу Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) та британського претендента Ентоні Кролли (36-6-3, 13 КО) відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч на 13 квітня.