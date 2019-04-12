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    Британець Кролла переважив Ломаченка напередодні бою

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    Василь Ломаченко та Ентоні Кролла - Британець Кролла переважив Ломаченка напередодні бою
    Василь Ломаченко та Ентоні Кролла
    Yahoo!Sports

    Суперник українця виявився важчим майже на 200 грамів

    У Лос-Анджелесі пройшла процедура офіційного зважування напередодні бою Ломаченко – Кролла.
    Вагу українця зафіксували на позначці 60,96 кг. Британець заважив 61,14 кг, інформує Boxing Scene.

    Саму церемонію офіційного зважування організатори були вимушені перенести в інше місце. У Staples Center, де вона планувалася спочатку, проходила панахида за застреленим 31 березня репером та громадським діячем Ніпсі Хасслом.

    Поєдинок чемпіона світу Василя Ломаченка (12-1, 9 КО) та британського претендента Ентоні Кролли (36-6-3, 13 КО) відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч на 13 квітня.

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