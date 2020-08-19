Без Гармаша: «Динамо» оголосило заявку на майбутній сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Динамо» у матчі проти «Вересу» Twitter Динамо

Післязавтра «Динамо» проведе матч першого туру чемпіонату України проти «Олімпіка».

Київське «Динамо» подало заявку на новий сезон Української Прем'єр-ліги, повідомляє прес-служба «біло-синіх».

Наразі в заявці команди 71 футболіст. Утім, у будь-який момент, навіть після початку сезону, гравці можуть бути дозаявлені.

До вашої уваги список гравців у заявці:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук (список Б), Руслан Нещерет (список Б)

Захисники: Артем Шабанов, Олександр Тимчик, Микита Бурда, Томаш Кендзьора, Денис Попов (список Б), Віталій Миколенко (список Б), Ілля Забарний (список Б), Олександр Сирота (список Б), Костянтин Вівчаренко (список Б)

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Жерсон Родрігеш, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Сергій Булеца (список Б)

Форварди: Фран Соль, Георгій Цитаішвілі (список Б), Назарій Русин, Ібрагім Каргбо (список Б), Владислав Супряга (список Б).

Додамо, що місця в заявці не знайшлося Денису Гармашу, який повернувся в «Динамо» з оренди турецького клубу «Різеспора».

Джерело: Офіційний сайт Динамо