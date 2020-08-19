  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Без Гармаша: «Динамо» оголосило заявку на майбутній сезон

    • Розсилка
    &laquo;Динамо&raquo; у матчі проти &laquo;Вересу&raquo; - Без Гармаша: «Динамо» оголосило заявку на майбутній сезон
    «Динамо» у матчі проти «Вересу»
    Twitter Динамо

    Післязавтра «Динамо» проведе матч першого туру чемпіонату України проти «Олімпіка».

    Київське «Динамо» подало заявку на новий сезон Української Прем'єр-ліги, повідомляє прес-служба «біло-синіх».

    Наразі в заявці команди 71 футболіст. Утім, у будь-який момент, навіть після початку сезону, гравці можуть бути дозаявлені.

    До вашої уваги список гравців у заявці:

    Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук (список Б), Руслан Нещерет (список Б)

    Захисники: Артем Шабанов, Олександр Тимчик, Микита Бурда, Томаш Кендзьора, Денис Попов (список Б), Віталій Миколенко (список Б), Ілля Забарний (список Б), Олександр Сирота (список Б), Костянтин Вівчаренко (список Б)

    Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Олександр Караваєв, Жерсон Родрігеш, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд, Сергій Булеца (список Б)

    Форварди: Фран Соль, Георгій Цитаішвілі (список Б), Назарій Русин, Ібрагім Каргбо (список Б), Владислав Супряга (список Б).

    Додамо, що місця в заявці не знайшлося Денису Гармашу, який повернувся в «Динамо» з оренди турецького клубу «Різеспора».

    Читайте також: Форвард збірної України покинув стан турецького клубу.

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віктор Циганков Денис Гармаш УПЛ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ