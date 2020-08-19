Форвард збірної України покинув стан турецького клубу



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Кравець відіграв 23 матчі у складі збірної України Світлина - football.ua

Вихованець київського «Динамо» отримав статус вільного агенту

Турецький ФК «Кайсеріспор» та український нападника Артем Кравець домовились про розірвання контракту.

Угода 31-річного українського нападника з клубом до цього моменту була дійсною до літа 2021-го року.

Уродженець Кам’янського провів за «Кайсеріспор» два з половиною роки за які забив 21 гол в 63 проведених поєдинках.

Teşekkürler Artem Kravets



2,5 yıldır formamızı terleten Artem KRAVETS ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz...



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/CRy7wGgSkw — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) August 18, 2020

Примітно, що ведучий Youtube-каналу «ТаТоТаке» Михайло Співаковський пов’язує продовження кар’єри футболіста із київським «Динамо».

Зауважимо, що вихованець «Динамо» Кравець в складі першої команди «біло-синіх» виступав з 2007 по 2018 рік. За «Динамо» футболіст здобув Суперкубок, Кубок України та два чемпіонства в Українській Прем’єр-лізі. До переїзду в Туреччину Артем протягом півтора року виступав на правах оренди за німецький «Штутгарт» і іспанську «Гранаду».

Джерело: ФК Кайсеріспор