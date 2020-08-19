  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Форвард збірної України покинув стан турецького клубу

    • Розсилка
    Кравець відіграв 23 матчі у складі збірної України&nbsp; - Форвард збірної України покинув стан турецького клубу
    Кравець відіграв 23 матчі у складі збірної України 
    Світлина - football.ua

    Вихованець київського «Динамо» отримав статус вільного агенту

    Турецький ФК «Кайсеріспор» та український нападника Артем Кравець домовились про розірвання контракту.

    Угода 31-річного українського нападника з клубом до цього моменту була дійсною до літа 2021-го року.

    Уродженець Кам’янського провів за «Кайсеріспор» два з половиною роки за які забив 21 гол в 63 проведених поєдинках.

    Примітно, що ведучий Youtube-каналу «ТаТоТаке» Михайло Співаковський пов’язує продовження кар’єри футболіста із київським «Динамо».

    Зауважимо, що вихованець «Динамо» Кравець в складі першої команди «біло-синіх» виступав з 2007 по 2018 рік. За «Динамо» футболіст здобув Суперкубок, Кубок України та два чемпіонства в Українській Прем’єр-лізі. До переїзду в Туреччину Артем протягом півтора року виступав на правах оренди за німецький «Штутгарт» і іспанську «Гранаду».

    Читайте також: Нападник Зозуля може повернутися в «Динамо».

    Джерело: ФК Кайсеріспор

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Кравець ФК Кайсеріспор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ