Дві результативні дії Мілевського принесли «Динамо-Брест» перемогу в Лізі чемпіонів



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Футболісти білоруського клубу святкують взяття воріт Twitter Динамо-Брест

Клуб українців святкував розгромний виграш

«Динамо-Брест» трьох українських футболістів завдав поразки «Астані» (6:3) на старті кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020-21 років.

Зустріч виявилася напрочуд результативною – відбулося дев’ять голів серед яких шість у ворота «Астани». Причому автором двох результативних передач став українець Артем Мілевський. Він асистував Седько та Діалло

Мілевський відіграв у матчі 86 хвилин і був замінений. Євген Хачеріді провів повний поєдинок.

«Динамо-Брест» Білорусь – «Астана» Казахстан - 6:3.

Голи:

1:0 – Гордійчук (15 хвилина), 2:0 – Печенін (17), 3:0 – Гордійчук (22), 4:0 – Седько (37,) 4:1 – Томасов (45), 4:2 – Ротаріу (52), 5:2 – Діалло (55), 5:3 – Бейсебеков (87), 6:3 – Діалло (90).

Примітно, що брестський клуб вперше в історії вийшов до другого раунду кваліфікації.

Додамо також, у наступному раунді «Динамо» зіграє з переможцем пари «Гап Конназ Куей» (Уельс) - «Сараєво» (Боснія і Герцеговина). Ці команди проведуть свій матч 19-го серпня. Зустрічі 2-го раунду кваліфікації пройдуть 25 і 26 серпня.