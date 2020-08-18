  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дві результативні дії Мілевського принесли «Динамо-Брест» перемогу в Лізі чемпіонів

    • Розсилка
    Футболісти білоруського клубу святкують взяття воріт - Дві результативні дії Мілевського принесли «Динамо-Брест» перемогу в Лізі чемпіонів
    Футболісти білоруського клубу святкують взяття воріт
    Twitter Динамо-Брест

    Клуб українців святкував розгромний виграш

    «Динамо-Брест» трьох українських футболістів завдав поразки «Астані» (6:3) на старті кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020-21 років.

    Зустріч виявилася напрочуд результативною – відбулося дев’ять голів серед яких шість у ворота «Астани». Причому автором двох результативних передач став українець Артем Мілевський. Він асистував Седько та Діалло

    Мілевський відіграв у матчі 86 хвилин і був замінений. Євген Хачеріді провів повний поєдинок.

    «Динамо-Брест» Білорусь – «Астана» Казахстан - 6:3.

    Голи:

    1:0 – Гордійчук (15 хвилина), 2:0 – Печенін (17), 3:0 – Гордійчук (22), 4:0 – Седько (37,) 4:1 – Томасов (45), 4:2 – Ротаріу (52), 5:2 – Діалло (55), 5:3 – Бейсебеков (87), 6:3 – Діалло (90).

    Примітно, що брестський клуб вперше в історії вийшов до другого раунду кваліфікації.

    Додамо також, у наступному раунді «Динамо» зіграє з переможцем пари «Гап Конназ Куей» (Уельс) - «Сараєво» (Боснія і Герцеговина). Ці команди проведуть свій матч 19-го серпня. Зустрічі 2-го раунду кваліфікації пройдуть 25 і 26 серпня.

    Читайте також: Нападник Зозуля може повернутися в «Динамо».  
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Артем Мілевський ФК «Динамо» (Брест) Євген Хачеріді ФК «Астана»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ