Бразильський півзахисник прибув на перегляд в «Динамо»



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Клейтон відіграв п'ять матчів у складі збірної Бразилії серед 22-річних Світлина - телеканали Футбол 1/2

Луческу на чолі «Динамо» може підсилитись першим бразильцем

До Києва на запрошення наставника «Динамо» Мірчі Луческу прилетів 24-річний бразильський півзахисник атакуючого плану Клейтон да Сілвейра да Сілва, більш відомий як Клейтон, повідомляє сайт «Meta-ratings.com.ua».

Клейтон є вихованцем клубу «Фігейренсе», виступав за «Атлетіко Мінейро», «Корінтіанс» і олімпійську збірну Бразилії. У 2015 році в складі олімпійської збірної Бразилії Клейтон став бронзовим призером Панамериканських ігор в Торонто. На турнірі він взяв участь в матчах проти команд Канади, Перу, Уругваю і двічі Панами. У поєдинках проти канадців, уругвайців, перуанців і збірної Панами Клейтон забив по голу, після чого до нього виявляли інтерес російські клуби «Спартак» і «ЦСКА».

До приїзду в Україну Клейтон виступав за бразильську команду «Байя», в якій отримав статус вільного агенту.

Зазначається, що за даними порталу transfermarkt, Клейтон може зіграти зліва і справа в півзахисті, а також на позиції другого форварда. На даний момент його трансферна вартість оцінюється в 650 тис євро, хоча в 2016 році «Фігейренсе» продав його в «Атлетіко Мінейро» за 5 млн. євро.

Джерело: Meta Ratings