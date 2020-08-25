Без Мессі та Роналду: УЄФА назвала символічну збірну сезону Ліги чемпіонів



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У 1992 році Кубок європейських чемпіонів був перейменований на Лігу чемпіонів Світлина - УЄФА

Учасники фінального матчу склали чисельну більшість в символічній збірній

За підсумками сезону 2019-20 років в Лізі чемпіонів УЄФА визначилася 11 найкращих футболістів.

У символічній збірній найпрестижнішого турніру Старого Світу знайшлося місце чотирьом гравцям «Баварії» і «Парі Сен-Жермен», а також трьом футболістам інших команд.

Збірна виглядає наступним чином:

Воротар: Мануель Нойєр («Баварія»)

Захисники: Хуан Бернат, Пренель Кімпембе, Маркіньос (всі – «ПСЖ»), Йозуа Кімміх («Баварія»)

Півзахисники: Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті»), Марсель Забітцер («Лейпциг»), Анхель Ді Марія ("ПСЖ"), Серж Гнабрі («Баварія»)

Нападники: Роберт Левандовскі («Баварія»), Ерлінг Голлан («Боруссія» Д).

Примітно, що в символічній збірній не знайшлося місця двом зірковим нападникам - форварду «Барселони» Ліонею Мессі і нападнику «Ювентуса» Кріштіану Роналду. Роналду провів вісім матчів в минулому розіграші Ліги чемпіонів та забив чотири голи при результативній передачі, а в активі Мессі три голи і чотири асисти в восьми матчах турніру. Два вищезгаданих колективи вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що «Парі Сен-Жермен» у фінальному протистоянні зазнав мінімальної поразки від «Баварії» (0:1).

Джерело: УЄФА