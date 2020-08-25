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    Без Мессі та Роналду: УЄФА назвала символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

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    У 1992 році Кубок європейських чемпіонів був перейменований на Лігу чемпіонів - Без Мессі та Роналду: УЄФА назвала символічну збірну сезону Ліги чемпіонів
    У 1992 році Кубок європейських чемпіонів був перейменований на Лігу чемпіонів
    Світлина - УЄФА

    Учасники фінального матчу склали чисельну більшість в символічній збірній

    За підсумками сезону 2019-20 років в Лізі чемпіонів УЄФА визначилася 11 найкращих футболістів.

    У символічній збірній найпрестижнішого турніру Старого Світу знайшлося місце чотирьом гравцям «Баварії» і «Парі Сен-Жермен», а також трьом футболістам інших команд.

    Збірна виглядає наступним чином:

    Воротар: Мануель Нойєр («Баварія»)

    Захисники: Хуан Бернат, Пренель Кімпембе, Маркіньос (всі – «ПСЖ»), Йозуа Кімміх («Баварія»)

    Півзахисники: Рахім Стерлінг («Манчестер Сіті»), Марсель Забітцер («Лейпциг»), Анхель Ді Марія ("ПСЖ"), Серж Гнабрі («Баварія»)

    Нападники: Роберт Левандовскі («Баварія»), Ерлінг Голлан («Боруссія» Д).

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    Без Мессі та Роналду: УЄФА назвала символічну збірну сезону Ліги чемпіонів

    Примітно, що в символічній збірній не знайшлося місця двом зірковим нападникам - форварду «Барселони» Ліонею Мессі і нападнику «Ювентуса» Кріштіану Роналду. Роналду провів вісім матчів в минулому розіграші Ліги чемпіонів та забив чотири голи при результативній передачі, а в активі Мессі три голи і чотири асисти в восьми матчах турніру. Два вищезгаданих  колективи вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

    Нагадаємо, що «Парі Сен-Жермен» у фінальному протистоянні зазнав мінімальної поразки від «Баварії» (0:1).

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія Мануель Нойєр Роберт Левандовскі Ерлінґ Голлан Марсель Забітцер
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