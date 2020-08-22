Маркевич розгромно програв у стартовому матчі на чолі нової команди



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Дмитро Шастал приніс олександрійцям першу перемогу в новому сезоні Світлина - UA-Футбол

«Олександрія» перемогла «Маріуполь»

У четвертому матчі першого туру української футбольної Прем’єр-ліги-2020/2021 «Олександрія» на рідному стадіоні «Ніка» перемогла 4:1 «Маріуполь».

Перший гол у цій зустрічі був забитий перед самим свистком на перерву. Валерій Лучкевич прострелив з правого флангу, а Дмитро Шастал, вигравши боротьбу в оборонця суперників Данила Сагуткіна, влучно пробив під поперечину – 1:0.

Вирішити долю поєдинку олександрійцям вдалося у перших п'ять хвилин другого тайму. Спершу Артем Гордієнко після навісу Богдана Мишенка зі штрафного підрізав м'яч у кут головою, а невдовзі уже сам Мишенко вразив порожні ворота після скидки Кирила Ковальця.

Наприкінці матчу маріупольці змогли забити м'яч престижу – ударом з близької відстані ворота Юрія Паньківа вразив Андрій Кулаков.

Але останнє слово все ж було за господарями. Василь Грицук з власної половини видав відмінну передачу на Дениса Безбородька і той, вийшовши з Євгеном Гальчуком на побачення, довів рахунок до розгромного.

Зауважимо, що цей матч був першим на чолі «Маріуполя» для його нового тренера Остапа Маркевича.

Наразі «Олександрія» очолює таблицю першої ліги разом із «Динамо», «Шахтарем» і «Десною». Також у суботу, 22 серпня, стартувати в чемпіонаті мали «Львів» і «Минай», але їх поєдинок перенесений через те, що в шістьох гравців львівського клубу виявили коронавірус.

Завтра, 23 серпня, перший тур завершиться поєдинками «Інгульця» і СК «Дніпро-1» (о 14:00) і «Ворскли» та «Руха» (о 17:00).