«Десна» здобула вольову перемогу над «Зорею» в стартовому турі Прем’єр-ліги

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Йоонас Тамм - автор переможного голу чернігівців Світлина - UA-Футбол

Центральний матч туру виправдав сподівання

Чернігівська «Десна» здобула перемогу в матчі стартового туру чемпіонату України з футболу сезону-202/2021. У зустрічі з третьою командою попередньої першості «Зорею» чернігівці після першого тайму поступалися, але вирвали перемогу в другій половині.

«Десна» (Чернігів) – «Зоря» (Луганськ) – 3:1

Голи: 0:1 – Денис Фаворов (43). 1:1 – Олександр Філіпов (57, з пенальті). 2:1 – Тамм (63). 3:1 – Будківський (74)

«Десна»: Паст – Імереков, Гітченко, Тамм – Конопля, Огіря, Домбровський (Віталій Єрмаков, 90+3), Андрій Мостовий – Владислав Калитвинцев (Єгор Картушов, 88), Олександр Філіпов (Михайло Мудрик, 88), Тотовицький (Будківський, 46). Тренер – Олександр Рябоконь

«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Денис Фаворов, Абу Ганна (Дмитро Піддубний, 34), Віталій Вернидуб, Максим Гречкін (Жуніор Жуніньо, 79) – Назарина – Владислав Кочергін, Владлен Юрченко (Михайло Перовіч, 79), Владислав Кабаєв (Янаков, 79), Хомченовський – Артем Громов (Луньов, 63). Тренер – Віктор Скрипник

Судді: Дмитро Бондаренко – Павлінов, Віталій Сухін (усі – Одеса)

Попередження: Владислав Калитвинцев (30), Будківський (49), Андрій Мостовий (60), Домбровський (74), Імереков (90) – Максим Гречкін (76)

22 серпня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна. Без глядачів

«Зоря» володіла перевагою впродовж усього першого тайму і матеріалізувала своє ігрове домінування незадовго до перерви. Причому відзначився багаторічний капітан «Десни» Денис Фаворов, якого чернігівський клуб несподівано відпустив до лав луганського колективу в це міжсезоння. Денис, який грає на позиції правого оборонця, підключився в наступ і, отримавши передачу від Владислава Кочергіна, пробив під поперечину. Успіху в дебютному матчі за «Зорю» Фаворов не святкував. Не дивно, адже чернігівські фанати розмістили на порожніх трибунах красномовний банер – «Дякуємо, капітане!»

«Десна» відігралася десь трохи алогічно, бо особливої переваги в господарів не було. З пенальті ворота луганців вразив Олександр Філіпов. До одинадцятиметрового перед тим призвело непорозуміння між Віталієм Вернидубом і воротарем Микитою Шевченком. Пожежа в карному майданчику «Зорі» завершилася порушенням дебютанта луганського клубу Єгора Назарини на Пилипі Будківському.

А незадовго після того «Десна» вийшла вперед. Навіс Владислава Калитвинцева справа після розіграшу кутового ударом головою завершив Йоонас Тамм – 2:1.

Той же дует організував третє взяття воріт гостей. Тамм довгою передачею з власної половини кинув Калитвинцева у прорив по лівому краю, а Владислав пасом у центр карного майданчика дав змогу відзначитися Будківському – 3:1.