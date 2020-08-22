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    «Десна» здобула вольову перемогу над «Зорею» в стартовому турі Прем’єр-ліги

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    Йоонас Тамм - автор переможного голу чернігівців - «Десна» здобула вольову перемогу над «Зорею» в стартовому турі Прем’єр-ліги
    Йоонас Тамм - автор переможного голу чернігівців
    Світлина - UA-Футбол

    Центральний матч туру виправдав сподівання

    Чернігівська «Десна» здобула перемогу в матчі стартового туру чемпіонату України з футболу сезону-202/2021. У зустрічі з третьою командою попередньої першості «Зорею» чернігівці після першого тайму поступалися, але вирвали перемогу в другій половині.

    «Десна» (Чернігів) – «Зоря» (Луганськ) – 3:1

    Голи: 0:1 – Денис Фаворов (43). 1:1 – Олександр Філіпов (57, з пенальті). 2:1 – Тамм (63). 3:1 – Будківський (74)

    «Десна»: Паст – Імереков, Гітченко, Тамм – Конопля, Огіря, Домбровський (Віталій Єрмаков, 90+3), Андрій Мостовий – Владислав Калитвинцев (Єгор Картушов, 88), Олександр Філіпов (Михайло Мудрик, 88), Тотовицький (Будківський, 46). Тренер – Олександр Рябоконь

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) – Денис Фаворов, Абу Ганна (Дмитро Піддубний, 34), Віталій Вернидуб, Максим Гречкін (Жуніор Жуніньо, 79) – Назарина – Владислав Кочергін, Владлен Юрченко (Михайло Перовіч, 79), Владислав Кабаєв (Янаков, 79), Хомченовський – Артем Громов (Луньов, 63). Тренер – Віктор Скрипник

    Судді: Дмитро Бондаренко – Павлінов, Віталій Сухін (усі – Одеса)

    Попередження: Владислав Калитвинцев (30), Будківський (49), Андрій Мостовий (60), Домбровський (74), Імереков (90) – Максим Гречкін (76)

    22 серпня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна. Без глядачів

    «Зоря» володіла перевагою впродовж усього першого тайму і матеріалізувала своє ігрове домінування незадовго до перерви. Причому відзначився багаторічний капітан «Десни» Денис Фаворов, якого чернігівський клуб несподівано відпустив до лав луганського колективу в це міжсезоння. Денис, який грає на позиції правого оборонця, підключився в наступ і, отримавши передачу від Владислава Кочергіна, пробив під поперечину. Успіху в дебютному матчі за «Зорю» Фаворов не святкував. Не дивно, адже чернігівські фанати розмістили на порожніх трибунах красномовний банер – «Дякуємо, капітане!»

    «Десна» відігралася десь трохи алогічно, бо особливої переваги в господарів не було. З пенальті ворота луганців вразив Олександр Філіпов. До одинадцятиметрового перед тим призвело непорозуміння між Віталієм Вернидубом і воротарем Микитою Шевченком. Пожежа в карному майданчику «Зорі» завершилася порушенням дебютанта луганського клубу Єгора Назарини на Пилипі Будківському.

    А незадовго після того «Десна» вийшла вперед. Навіс Владислава Калитвинцева справа після розіграшу кутового ударом головою завершив Йоонас Тамм – 2:1.

    Той же дует організував третє взяття воріт гостей. Тамм довгою передачею з власної половини кинув Калитвинцева у прорив по лівому краю, а Владислав пасом у центр карного майданчика дав змогу відзначитися Будківському – 3:1.

    Нагадаємо, що в перший ігровий день чемпіонату-2020/2021 «Динамо» перемогло 4:1 «Олімпік», а «Шахтар» здолав 3:1 «Колос».
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Зоря» ФК «Десна» Віталій Сухін Владислав Калитвинцев Пилип Будківський Максим Імереков Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Віталій Вернидуб Артем Громов Дмитро Хомченовський Владислав Кабаєв Максим Луньов Андрій Тотовицький Юхим Конопля Віктор Скрипник Владлен Юрченко Микита Шевченко Владислав Кочергін Євген Паст Владислав Огіря Жоель Абу Ганна Олександр Філіпов Андрій Домбровський Єгор Назарина Михайло Перовіч Йоонас Тамм Віталій Єрмаков Денис Янаков Михайло Мудрик Жуніор Жуніньо Максим Гречкін Дмитро Піддубний
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