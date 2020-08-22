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    Футболіста збірної Англії судитимуть у Греції за непокору поліції

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    Для Гаррі Маґвайра звичніше оборонтися на футбольному полі - Футболіста збірної Англії судитимуть у Греції за непокору поліції
    Для Гаррі Маґвайра звичніше оборонтися на футбольному полі
    Світлина - Yahoo Sports

    Гаррі Маґвайр вляпався в неприємну історію

    Сьогодні, 22 серпня, на оборонця «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Гаррі Маґвайра очікує суд в Греції, повідомляє BBC Sport.

    Адвокат Маґвайра Константінос Дарівас заявляє, що гравець заперечує звинувачення.

    Футболіст був затриманий на Міконосі (Греція). Справа була порушена у зв'язку з непокорою поліції, з нанесенням тілесних ушкоджень, образами і спробою підкупу співробітників.

    Повідомлялося, що Маґвайр і його друзі влаштували бійку з іншими англійцями в одному з барів Міконоса. Після того як на місце події прибула поліція, компанія за участю Маґвайра напала на поліцейських. У підсумку футболіст і двоє його друзів були заарештовані і доставлені в поліцейську дільницю.

    Маґвайр перейшов у «Манчестер Юнайтед» влітку 2019 року з «Лестер Сіті». До цього він захищав кольори «Віґана», «Галл Сіті» та «Шеффілд Юнайтед». У сезоні-2019/2020 оборонець не пропустив жодного матчу в чемпіонаті Англії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ суд поліція ФК Манчестер Юнайтед Гаррі Маґвайр
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