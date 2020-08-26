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    Без п’яти травмованих: збірна України відправилась на тренувальний збір у Харків

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    Шевченко перед вильотом у Харків - Без п’яти травмованих: збірна України відправилась на тренувальний збір у Харків
    Шевченко перед вильотом у Харків
    Світлина - УАФ

    Шевченко втратив п’ятьох гравців, викликавши на заміну одного

    Збірна України з футболу чартерним рейсом вилетіла в Харків задля проведення тренувального збору перед стартом у другому розіграші Ліги націй.

    Роботу на зборі розпочнуть гравці «Динамо» й «Шахтаря», а також Олександр Зінченко, клуб якого перебуває у відпустці.

    Оскільки решта іноземних клубів, за які виступають українські збірники, готується до матчів внутрішніх чемпіонатів, хлопці прибуватимуть до розташування національної команди впродовж тижня, після їхніх клубних поєдинків.

    Таким чином, на зборі в Харкові тренерський штаб остаточно визначиться зі складом команди для участі в офіційних матчах.

    Сьогодні чартерним рейсом «синьо-жовтих» вилетіли:

    воротарі — Андрій Пятов («Шахтар»), Георгій Бущан («Динамо»);

    захисники — Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — «Динамо»);

    півзахисники — Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко  (усі — «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія);

    нападники — Жуніор Мораес («Шахтар»), Владислав Супряга («Динамо»).

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    Без п’яти травмованих: збірна України відправилась на тренувальний збір у Харків
    Без п’яти травмованих: збірна України відправилась на тренувальний збір у Харків
    Без п’яти травмованих: збірна України відправилась на тренувальний збір у Харків

    Через травми не зможуть допомогти головній команді країни київські «динамівці» Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов та Володимир Шепелєв. Залишився в Києві для проведення МРТ ще один гравець столичної команди Віталій Буяльський, який учора під час матчу за Суперкубок України зазнав ушкодження бокової зв'язки коліна.

    Зазначено, що керманич збірної Андрій Шевченко у зв’язку з великою кількістю травмованих оборонців додав до списку центрбека київського «Динамо» Олександра Сироту. Для 20-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди.

    Примітно, що 3 вересня українці проведуть матч Ліги націй із Швейцарією, а 6-го вересня – проти Іспанії.

    Читайте також: Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнірі з гольфу.

    Джерело: УАФ

    Збірна України Андрій Шевченко ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Олександр Зінченко Віктор Циганков Марлос Олександр Сирота Українська асоціація футболу
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