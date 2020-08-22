Ексарбітр ФІФА: Два з трьох пенальті для «Шахтаря» у матчі з «Колосом» призначені помилково



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Сергій Шебек розкритикував дії колеги

Старт чемпіонату України з футболу сезону-2020/2021 запам’ятався прем’єрною перемогою Мірчі Луческу на чолі «Динамо», а також трьома призначеними пенальті рефері Ігоря Пасхала у ворота ковалівського «Колоса» в матчі проти «Шахтаря». На думку екс-рефері ФІФА Сергія Шебека, мінімум два одинадцятиметрових призначені помилково.

«Другий пенальті – Задоя наступив на ногу Марлосу, фол і жовта закономірна та справедлива. А ось в епізоді з Петровим та Патріком (перший одинадцятиметровий) не все так однозначно. Я б швидше погодився з пенальті на 13-й хвилині, коли Марлоса руками притримали на вході до штрафної площі. Але ж в епізоді з Петровим порушення правил не було. Патрік прокинув м'яча вбік і набрав хід. Петров стояв перед Патріком наче вкопаний, не було руху на зустріч Патріку. Гравець «Колоса» просто стояв, до контакту поклав ногу на газон, а бразилець за інерцією чи то за власним бажанням наткнувся на стоячу ногу. Можна сказати, сам знайшов контакт. Можливо, момент і непростий, бо відбувався в динаміці, але фолу не було», - сказав Шебек у коментарі UA-Футбол.

Перших двох пенальті «Шахтар» не реалізував, а з третьої спроби з позначки рахунок таки відкрив і цей момент виявився в матчі переломним. Після того «гірники» забили ще двічі і перемогли 3:0.

«Пішла передача на Марлоса, Марлос зробив ривок до м'яча, позаду перебував Оріховський, - коментує ситуацію Шебек. – Гравець «Колоса» збоку виткнув м'яч з-під ніг Марлоса і вибив його в сторону, після чого гравець «Шахтаря» вдарив Оріховського по підошві. Марлосу стало боляче і він упав, але ж Оріховський зіграв чисто в м'яч. Порушення не було, треба було просто продовжити матч».