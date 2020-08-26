Степаненко заявив про величезні проблеми в обороні «Шахтаря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степаненко відповів на запитання журналістів після гри з «Динамо» Світлина - телеканали Футбол 1/2

На думку Степаненка у команди виникають проблеми при грі в захисті із сильними суперниками

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко прокоментував поразку своєї команди в Суперкубку України-2020 від київського Динамо (1:3).

Українець не став відзначати погодні умови в якості проблеми, а підкреслив мінуси у грі «Шахтаря» в оборонні.

«Не скажу, що були якісь проблеми з погодою. Матч проходив в звичайному ключі. Ми тримали м'яч біля штрафного. Гостроту намагалися створювати в другому таймі. Нажаль, м'яч літав туди-сюди, ніхто не міг підставити ногу. У нас є певні проблеми, їх треба вирішувати. Краще зараз. Коли все добре - ніхто не помічає помилок. У нас величезні проблеми в обороні. Суперник три рази дійшов до воріт і тричі забив. Ми забили раз. Тут нема про що говорити. Можу тільки привітати «Динамо» з перемогою», - сказав Степаненко.

Також півзахисник заявив, що атака виграє у сучасному футболі матчі, а оборона – трофеї.

Джерело: Футбол 1/2