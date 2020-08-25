  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу

    • Розсилка
    Кличко та Шевченко зустрілися на гольфі - Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу
    Кличко та Шевченко зустрілися на гольфі
    Світлина - orest.com.ua

    Спортсмени зі світовими іменами взяли участь у міжнародних змаганнях задля популяризації гольфу

    Боксер Олександр Усик разом із колишнім чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличко та наставником збірної України з футболу Андрієм Шевченко, взяли участь у щорічному міжнародному турнірі з гольфу «Diplomatic Golf for Good», що відбувся 22 серпня 2020 на території гольф центру «Козин».

    Загалом в турнірі вели боротьбу 80 чоловік на 18 лунках. Результати турніру не повідомляються.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу
    Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу
    Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу
    Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу
    Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу
    Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу

    Серед гостей на заході були присутні Надзвичайні і Повноважні Посли з сімнадцяти країн: Італії, Австрії, ОАЕ, Китаю, Бельгії, Латвії, Туреччини, Іраку, Узбекистану, Молдови, Таджикистану, Азербайджану, Казахстану, Кувейту, ін. Почесним гостем турніру став колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі.

    Читайте також: Промоутер Усика прокоментував можливість проведення бою українця з Повєткіним.

     

    Джерело: Orest

    Володимир Кличко Михайло Саакашвілі Андрій Шевченко Олександр Усик гольф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ