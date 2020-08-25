Кличко, Шевченко та Усик взяли участь у міжнародному турнір з гольфу



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Кличко та Шевченко зустрілися на гольфі Світлина - orest.com.ua

Спортсмени зі світовими іменами взяли участь у міжнародних змаганнях задля популяризації гольфу

Боксер Олександр Усик разом із колишнім чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличко та наставником збірної України з футболу Андрієм Шевченко, взяли участь у щорічному міжнародному турнірі з гольфу «Diplomatic Golf for Good», що відбувся 22 серпня 2020 на території гольф центру «Козин».

Загалом в турнірі вели боротьбу 80 чоловік на 18 лунках. Результати турніру не повідомляються.

Серед гостей на заході були присутні Надзвичайні і Повноважні Посли з сімнадцяти країн: Італії, Австрії, ОАЕ, Китаю, Бельгії, Латвії, Туреччини, Іраку, Узбекистану, Молдови, Таджикистану, Азербайджану, Казахстану, Кувейту, ін. Почесним гостем турніру став колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Джерело: Orest