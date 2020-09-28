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    Без Яремчука та Безуса. «Гент» прилетів до Києва на гру з «Динамо»

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    Заявка&nbsp;&laquo;Гента&raquo;&nbsp; - Без Яремчука та Безуса. «Гент» прилетів до Києва на гру з «Динамо»
    Заявка «Гента» 
    Twitter Гента

    Яремчук та Безус не зіграють вирішальну гру за вихід в груповий етап Ліги чемпіонів

    Делегація бельгійського «Гента» прибула до Києва напередодні поєдинку у відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.   

    Головний тренер бельгійського «Гента» Вім Де Декер розраховує у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів із київським «Динамо» на наступних  20 гравців:

    Голкіпери: Руф, Косеманс.

    Захисники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммаді, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.

    Півзахисники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.

    Нападники: Ньянгбо, Букарі, Депуатр, Кляйндінст.

    Таким чином, в Бельгії залишилися форвард збірної України Роман Яремчук та півзахисник Роман Безус, який у першій грі між командами отримав червону картку.

    Варто відзначити, що перша зустріч команд у Бельгії завершилася з рахунком 2:1 на користь «Динамо». Тепер для виходу в груповий етап віце-чемпіонові Бельгії необхідно вигравати з різницею в два м’ячі або з одним, але не менше, ніж 2:1 (3:2, 4:3, 5:4…).

    Матч-відповідь «Динамо» - «Гент відбудеться у вівторок, 29 вересня, на НСК «Олімпійський» у Києві (початок - о 22:00). Переможець двоматчевого протистояння завоює путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Роман Безус Роман Яремчук НСК «Олімпійський» Ігор Пластун Вім Де Декер
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