«Маріуполь» орендував 15-го футболіста «Шахтаря»



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Новачок «Маріуполя» Світлина - ФК Маріуполь

Приазовці оформили черговий орендний контракт

Черговим новачком «Маріуполя» став півзахисник Олег Очеретько. Футболіст, який належить «Шахтарю», виступатиме за азовців на правах оренди. Термін угоди розрахований на один рік.

Олег Очеретько народився 25-го травня 2003 року в Макіївці (Донецька область). Вихованець - Академія ФК «Шахтар». Амплуа - півзахисник. Зростання - 179 см, вага - 71 кг.

У 2018 році став чемпіоном України U-15, а в наступному повторив успіх з командою U-16. У сезоні-2019/20 в 16 років почав виступати за молодіжний склад «оранжево-чорних» (всього провів 20 матчів і забив 3 голи). У юнацькій лізі УЄФА провів п’ять ігор.

З 2019 року почав залучатися до тренувань першої команди «Шахтаря».

Примітно, що даний гравець став вже 15, який перейшов із «Шахтаря». Раніше «Маріуполь» підсилився Бібліком, Бондаренком, Ігнатенком, Кащуком, Кирюханцевим, Криськівим, Кудриком, Кулаковим, Муравським, Сіканом, Сагуткіним, Сіменком, Чехом та Топаловим.

Нагадаємо, що у крайньому поєдинку «Маріуполь» у грі в меншості зумів втримати нульову нічию проти одного з лідерів змагань полтавської «Ворскли». Клуб набрав сім балів і йде на шостому рядку турнірної таблиці.

Джерело: ФК Маріуполь