Забажав змінити клуб. Яремчук не зіграє проти «Динамо» в грі Ліги чемпіонів



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Яремчук отримав травму у першій грі проти «Динамо» Світлина - nieuwsblad

Український форвард хоче перейти в інший клуб

Український нападник «Гента» та збірної України Роман Яремчук не зіграє в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо», повідомляє Het Nieuwsblad.

Сьогодні «Гент» вилетить до Києва на матч-відповідь останнього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Проте українець не полетить з командою до Києва в зв'язку з травмою, отриманою в першій грі з «біло-синіми». Крім того, бельгійські ЗМІ відзначають, що пошкодження стегна виникає від проблем Яремчука зі спиною.

Також сказано, що 24-річний Яремчук розраховує здійснити трансфер в більш статусний клуб і не хоче ризикувати здоров'ям. Українець бажає змінити клуб ще до кінця нинішнього трансферного вікна.

Крім того, гру з киянами пропустив наш Роман Безус. Півзахисник у минулій зустрічі проти «біло-синіх» отримав червону картку.

Варто відзначити, що нападник не потрапив в заявку «Гента» і на крайній поєдинок з «Левеном».

Додамо також, у семи матчах нинішнього сезону Яремчук забив гол і віддав одну результативну передачу.