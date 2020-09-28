  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Забажав змінити клуб. Яремчук не зіграє проти «Динамо» в грі Ліги чемпіонів

    • Розсилка
    Яремчук отримав травму у першій грі проти&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;&nbsp; - Забажав змінити клуб. Яремчук не зіграє проти «Динамо» в грі Ліги чемпіонів
    Яремчук отримав травму у першій грі проти «Динамо» 
    Світлина - nieuwsblad

    Український форвард хоче перейти в інший клуб

    Український нападник «Гента» та збірної України Роман Яремчук не зіграє в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Динамо», повідомляє Het Nieuwsblad.

    Сьогодні «Гент» вилетить до Києва на матч-відповідь останнього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Проте українець не полетить з командою до Києва в зв'язку з травмою, отриманою в першій грі з «біло-синіми». Крім того, бельгійські ЗМІ відзначають, що пошкодження стегна виникає від проблем Яремчука зі спиною.

    Також сказано, що 24-річний Яремчук розраховує здійснити трансфер в більш статусний клуб і не хоче ризикувати здоров'ям. Українець бажає змінити клуб ще до кінця нинішнього трансферного вікна.

    Крім того, гру з киянами пропустив наш Роман Безус. Півзахисник у минулій зустрічі проти «біло-синіх» отримав червону картку.

    Варто відзначити, що нападник не потрапив в заявку «Гента» і на крайній поєдинок з «Левеном».

    Додамо також, у семи матчах нинішнього сезону Яремчук забив гол і віддав одну результативну передачу.

    Читайте також: Перервалася переможна серія. «Баварія» зазнала принизливої поразки в Бундеслізі 

     

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Роман Безус Роман Яремчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies