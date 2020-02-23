Біатлонний Мундіаль: Чистий український спортсмен замінить російського допінгіста



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Артем Прима виходить на старт

Росіянин не витримав ганьби й знявся зі змагань

Як повідомляє Biatlon.com.ua, за лічені хвилини до початку фінальної гонки ЧС-2020 з біатлону у переліку учасників масс-старту відбулись зміни.

Так, замість скандального російського біатлоніста Алєксандра Логінова шанс було дано спортсмену, який не був помічений у допінгових махінаціях і не мав проблем з правосуддям.

Так, до списків учасників мас-старту потрапив український спортсмен Артем Прима.

Логінов відмовився від старту не через дискваліфікацію, якої нема в природі, а від гріха подалі.

Артем Прима отримав 29 стартовий номер й разом з Дмитром Пидручним стартуватиме на заключній гонці Мундіалю в 16:15 за Києвом.

Зазначимо, що повідомив про заміну тренер Логінова Алєксандр Касперович, який пробрався на турнір з української акредитацією та спровокував гучний скандал, коли опинився у полі зору карабінерів.