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    Біатлонний Мундіаль: Чистий український спортсмен замінить російського допінгіста

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    Артем Прима виходить на старт - Біатлонний Мундіаль: Чистий український спортсмен замінить російського допінгіста
    Артем Прима виходить на старт

    Росіянин не витримав ганьби й знявся зі змагань

    Як повідомляє Biatlon.com.ua, за лічені хвилини до початку фінальної гонки ЧС-2020 з біатлону у переліку учасників масс-старту відбулись зміни.

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    Так, замість скандального російського біатлоніста Алєксандра Логінова шанс було дано спортсмену, який не був помічений у допінгових махінаціях і не мав проблем з правосуддям.

    Так, до списків учасників мас-старту потрапив український спортсмен Артем Прима.

    Логінов відмовився від старту не через дискваліфікацію, якої нема в природі, а від гріха подалі.

    Артем Прима отримав 29 стартовий номер й разом з Дмитром Пидручним стартуватиме на заключній гонці Мундіалю в 16:15 за Києвом.

    Зазначимо, що повідомив про заміну тренер Логінова Алєксандр Касперович, який пробрався на турнір з української акредитацією та спровокував гучний скандал, коли опинився у полі зору карабінерів.

    Росія допінг біатлон Артем Прима Дмитро Підручний Алєксандр Лоґінов
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