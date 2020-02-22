Бринзак пояснив, навіщо видав акредитацію тренерові російського допінгіста



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Володимир Бринзак усе спростовує Поверхность ТВ

Очільник українського біатлону спростував, але й не спростував інформацію

Глава Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував ситуацію з акредитацією на чемпіонат світу для російського тренера Алєксандра Касперовича.

«Інформація про те, що українська делегація видала акредитацію за своєю квотою тренерові Алєксандру Касперовичу, не відповідає дійсності. Він не жив по українській акредитації в Антерсельві, але в день перегонів переслідування попросив акредитаційну карту у одного з членів нашої делегації і з цією картою потрапив на трасу, щоб підказувати інформацію своєму спортсмену.

Порушення було помічено спортивним директором IBU, який зв'язався з нами з вимогою здати акредитацію для її анулювання.

Цю вимогу ми виконали і надали пояснення IBU. Вчора ж ця акредитація нам була видана знову і нею користується наш представник.

Ні поліція, ні будь-хто інший не вилучав українську акредитацію у тренера Касперовича. Після встановлення фактів і наших пояснень, інших питань чи претензій з боку IBU до нас не було», - сказав Бринзак.