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    Російський допінг за українською акредитацією: у помешканні біатлоніста Лоґінова провели обшуки

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    За логікою, наступним кроком має стати Бринзакґейт - Російський допінг за українською акредитацією: у помешканні біатлоніста Лоґінова провели обшуки
    За логікою, наступним кроком має стати Бринзакґейт
    Дзеркало тижня

    Судячи з усього, очільник українського біатлону вляпався у грандіозний скандал

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) побоюється, що особистий тренер новоспеченого чемпіона світу в спринті Алєксандра Лоґінова із РФ міг займатися транспортуванням допінгу, використовуючи чужу акредитацію.

    Сьогодні в італійській Антерсельві, де добігає кінця чемпіонат світу, в номері Лоґінова, який живе з іншим біатлоністом Євґєнієм Ґаранічевим, а також у номері тренера Алєксандра Касперовича відбулися обшуки. Причиною стала акредитація Касперовича – тренеру забракло акредитації з російської квоти, йому допомогла збірна України. Це викликало підозри у IBU.

    «Касперович, котрий приїжджає по чужій акредитації, може займатися транспортуванням і доставкою допінгу», - йдеться у постанові IBU.

    «Причина проста – заяву одного з керівників IBU про проведення перевірки Алєксандра Касперовича і Алєксандра Лоґінова, як спортсмена, який раніше був викритий у вживанні допінгу. Вони вважають, що тут є якийсь зв'язок.

    Обшук пов'язаний і з акредитацією, і з допінгом. Можливо, Касперович ховається під чужою акредитацією та привозить на чемпіонат світу заборонені препарати», - прокоментував ситуацію глава Союзу біатлоністів РФ Владімір Драчов.

    Нагадуємо, що днями очільник української біатлонної Федерації Володимир Бринзак в інтерв'ю «Раша Тудей» виступив на захист Лоґінова, котрого звинуватив у вживанні допінгу шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон.

     Читайте також: Бринзак вважає, що війну на Донбасі спровокували неназвані «політики»
    допінг біатлон Володимир Бринзак Алєксандр Лоґінов Євгеній Ґаранічев спорт поза політикою Алєксандр Касперович
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