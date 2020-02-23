Біатлонний Мундіаль: Ідеальний норвежець переміг у фінальній гонці, українці - поза зоною



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Дмитро Підручний - не цього разу

Україна завершає Чемпіонат світу з біатлону з єдиною медаллю, здобутою напередодні

Останньою гонкою Мундіалю у неділю, 23 лютого, став мас-старт. Україну у гонці еліти представляли Дмитро Підручний та Артем Прима - з 26 і 29 стартовими позиціями.

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На першій стрільбі Підручний спрацював точно (й став 10-м), у Прими - один промах.

На другій стрільбі Дмитро Підручний схибив двічі й отримав два штрафні кола. Прима не зрадив собі - й знову дав 4 з 5. Обидва українці осіли у третьому десятку. Лідерами стали норвежські брати Бьо та Фійон Майє.

На третій стрільбі обидва українці знову припустилися по одному промаху. Тоді ж стало зрозуміло, що медалей їм не бачити. Принаймі своїх. В останній стрільбі Прима закрив 5 з 5 та отримав шанс на топ-20.

Ну, а переможцем гонки став Йоганнес Бьо. Він два 20 з 20, пройшов усю дистанцію рівно й цілком закономірно став Чемпіоном світу. На фініші ідеальний норвежець не поспішав й завершив гонку під овації глядачів.

Другим став француз Фійон Майє, третім - Жаклен, який у спрінтерській дуелі на фініші захистив бронзу від зазіхань Тар'є Бьо.

Артем Прима завершив гонку 20-м з трьома штрафними колами, лідер і надія збірної Підручний - лише 23-й.

Біатлон - чемпіонат світу - мас-старт.Чоловіки

1. Йоганнес Тингнес Бьо (Норвегія) - (0+0+0+0) 38:09,5

2. Кантен Фійон Майє (Франція) - (1+0+1+1) +42,0

3. Емиільєн Жаклен (Франція) - (1+0+1+0) +55,0

...

20. Артем Прима (Україна) - (1+1+1+0) +2:32,7

23. Дмитро Підручний (Україна) - (0+2+1+1) +3:13,5