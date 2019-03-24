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    Біатлонний сезон завершився ще одним рекордом і додатковим глобусом для Бьо і 19-м місцем Підручного

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    16 особистих перемог Йоганнеса Бьо - абсолютний біатлоннний рекорд - Біатлонний сезон завершився ще одним рекордом і додатковим глобусом для Бьо і 19-м місцем Підручного
    16 особистих перемог Йоганнеса Бьо - абсолютний біатлоннний рекорд
    ouest-france.fr

    Біатлети прощаються з нами до грудня

    У Голменколлені (Норвегія) офіційно фінішував біатлонний сезон-2018/2019.

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    Фінальну гонку з масовим стартом серед чоловіків у рамках заключного етапу Кубка світу виграв його абсолютний тріумфатор – Йоганнес Бьо. Причому перевага норвежця була настільки великою, що фінішував він не лише зі стягом Норвегії, а й у символічному рогатому шоломі вікінга.

     Для Бьо-молодшого то 16-та особиста перемога в сезоні. Він поновив встановлений за день до того абсолютний рекорд в історії свого виду спорту. Бьо виграв Великий і три малих кришталевих глобуси переможця загального заліку Кубка світу і окремо в спринті, переслідуванні й гонці з масовим стартом.

    Друге і третє місця посіли двоє німців – Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.

    Чемпіон світу-2019 у гонці переслідування українець Дмитро Підручний, допустивши один промах, завершив сезон на 19-му місці в мас-старті.

     Читайте також: У Голменколлені відбулася заключна жіноча гонка біатлонного сезону. Визначені всі тріумфатори-2018/2019
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    біатлон Дмитро Підручний Йоганнес Бьо Арнд Пайффер Бенедикт Долль
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