Біатлонний сезон завершився ще одним рекордом і додатковим глобусом для Бьо і 19-м місцем Підручного



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16 особистих перемог Йоганнеса Бьо - абсолютний біатлоннний рекорд ouest-france.fr

Біатлети прощаються з нами до грудня

У Голменколлені (Норвегія) офіційно фінішував біатлонний сезон-2018/2019.

Фінальну гонку з масовим стартом серед чоловіків у рамках заключного етапу Кубка світу виграв його абсолютний тріумфатор – Йоганнес Бьо. Причому перевага норвежця була настільки великою, що фінішував він не лише зі стягом Норвегії, а й у символічному рогатому шоломі вікінга.

Для Бьо-молодшого то 16-та особиста перемога в сезоні. Він поновив встановлений за день до того абсолютний рекорд в історії свого виду спорту. Бьо виграв Великий і три малих кришталевих глобуси переможця загального заліку Кубка світу і окремо в спринті, переслідуванні й гонці з масовим стартом.

Друге і третє місця посіли двоє німців – Арнд Пайффер і Бенедикт Долль.

Чемпіон світу-2019 у гонці переслідування українець Дмитро Підручний, допустивши один промах, завершив сезон на 19-му місці в мас-старті.