Сльози щастя: Дмитро Підручний співає гімн України на честь своєї перемоги (відео)



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Дмитро Підручний не стримував емоцій скрін-шот

Емоції, які не можуть залишити байдужим

10 березня 2019 року назавжди увійде в історію українського спорту як день, коли перший український біатлоніст-чоловік здобув золото чемпіонату світу. 27-річний Дмитро Підручний виграв гонку переслідування, піднявшись після спринту з четвертого місця на перше.

Ввечері того ж дня на центральній площі шведського Естерсунда, де й проводяться змагання, відбулася церемонія нагородження. З відео видно, що Дмитро почувався трохи ніяково. Норвежець Йоганнес Бьо, для якого такі урочистості справа буденна, але який на цей раз став другим, навіть підказав Дмитрові, в якому напрямі треба рухатися, коли українець на мить перед виходом на сцену завагався.

Через лічені хвилини, коли на честь Підручного лунав славень України, відомий своїми патріотичними почуттями тернополянин не стримав сліз.

Наступного разу Дмитро на чемпіонаті світу-2019 має вийти на старт у середу, 13 березня, коли відбудеться чоловіча індивідуальна гонка.





