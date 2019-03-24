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    У Голменколлені відбулася заключна жіноча гонка біатлонного сезону. Визначені всі тріумфатори-2018/2019

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    Шведка Ганна Еберґ поставила переможний знак оклику - У Голменколлені відбулася заключна жіноча гонка біатлонного сезону. Визначені всі тріумфатори-2018/2019
    Шведка Ганна Еберґ поставила переможний знак оклику
    dicodusport.fr

    Переможну крапку поставила шведка Ганна Еберґ

    У норвезькому Голменколлені відбулася заключна біатлонна гонка сезону-2018/2019 серед жінок. У рамках останнього етапу Кубка світу в норвезькому Голменколлені проводився мас-старт.

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    Олімпійська чемпіонка Ганна Еберґ, здобувши перемогу, здобула й Малий кришталевий глобус переможниці заліку гонок з масовим стартом.

    Українки до завершального мас-старту пробитися не змогли.

    Кубок світу-2018/2019. Голменколлен (Норвегія)

    Мас-старт. Жінки

    1. Ганна Еберґ (Швеція) - (0 + 0 + 1 + 1) – 35.56,2
    2. Тіріл Екгофф (Норвегія) - (0 + 0 + 2 + 1) - +1,3
    3. Клер Іґан (США) - (0 + 0 + 0 + 1) - +10,4

    Таким чином, усі «оскари» жіночого біатлонного сезону-2018/2019 розподілені. Переможницею загального заліку Кубка світу вперше в кар’єрі стала італійка Доротея Вірер. Вона ж здобула Малий кришталевий глобус переможниці спринту. Трофей переможниці індивідуальної гонки дістався іншій італійці Лізі Вітоцці.

    Сьогодні, 24 березня, о 17:30 остаточно закриє біатлонний сезон мас-старт серед чоловіків, який теж відбудеться в рамках етапу Кубка світу в Голменколлені. У цих перегонах виступатиме українець Дмитро Підручний.

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