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    Підручний: Не можу повірити, що переміг таку людину, як Бьо

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    Призери чемпіонату світу-2019 у пасьюті - Йоганнес Бьо, Дмитро Підручний і Кентен Фійон-Майє - Підручний: Не можу повірити, що переміг таку людину, як Бьо
    Призери чемпіонату світу-2019 у пасьюті - Йоганнес Бьо, Дмитро Підручний і Кентен Фійон-Майє
    Костянтин Клименко

    Перші емоції новоспеченого чемпіона світу

    Український біатлоніст Дмитро Підручний віддав належне своєму головному суперникові за переможною гонкою переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція).

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    «Я не можу повірити, що виграв золоту медаль, - каже Дмитро. - Тим більше не можу повірити, як я зміг перемогти таку людину, як Йоганнес Бьо. Останнє коло було божевільним. Я виклався по максимуму, розуміючи, хто саме біжить позаду мене. Робота всієї команди допомогла мені вийти на пік форми до чемпіонату світу. Я багато хворів під час сезону, але впорався з усіма проблемами».

    Підручний виграв на фініші у Бьо 8,3 секунди.

    Підготуватися до сезону, який приніс йому титул чемпіона світу, Дмитро повноцінно не зміг через перенесену хворобу.

     Читайте також: Сльози чемпіона: відео чемпіонських миттєвостей Дмитра Підручного

    Джерело: UA:Перший

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    біатлон Дмитро Підручний Йоганнес Бьо
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