Підручний: Не можу повірити, що переміг таку людину, як Бьо



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Призери чемпіонату світу-2019 у пасьюті - Йоганнес Бьо, Дмитро Підручний і Кентен Фійон-Майє Костянтин Клименко

Перші емоції новоспеченого чемпіона світу

Український біатлоніст Дмитро Підручний віддав належне своєму головному суперникові за переможною гонкою переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція).

«Я не можу повірити, що виграв золоту медаль, - каже Дмитро. - Тим більше не можу повірити, як я зміг перемогти таку людину, як Йоганнес Бьо. Останнє коло було божевільним. Я виклався по максимуму, розуміючи, хто саме біжить позаду мене. Робота всієї команди допомогла мені вийти на пік форми до чемпіонату світу. Я багато хворів під час сезону, але впорався з усіма проблемами».

Підручний виграв на фініші у Бьо 8,3 секунди.

Підготуватися до сезону, який приніс йому титул чемпіона світу, Дмитро повноцінно не зміг через перенесену хворобу.

Джерело: UA:Перший