Бій Усик - Беллью відбудеться у Великобританії



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Олександр Усик

Команди боксерів також узгодили часові рамки проведення цього бою

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі між чинним володарем усіх головних чемпіонських титулів українцем Олександром Усиком та екс-чемпіоном світу за версією WBC британцем Тоні Беллью відбудеться на території Великої Британії.

Команди боксерів також узгодили часові рамки проведення цього бою, повідомив Тоні Беллью в інтерв'ю talkSPORT:

«Вже узгоджено те, що бій відбудеться у Великій Британії, узгоджено й часові межі проведення цього поєдинку. Він пройде не на Goodison Park в Ліверпулі. Зазвичай я не хвилююся перед боями, але останнього разу, коли я бився в Ліверпулі, я просто окам'янів від хвилювання. Ідеальною локацією цього бою була б О2 Арена в Лондоні», - сказав Тоні Беллью.

Як відомо, Олександр Усик (15-0, 11 КО) завоював титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів російського боксера Мурата Гассієва (26-1, 19 КО).

Джерело: boxingnews.com.ua