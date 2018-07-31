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    Бій Усик - Беллью відбудеться у Великобританії

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    Олександр Усик - Бій Усик - Беллью відбудеться у Великобританії
    Олександр Усик

    Команди боксерів також узгодили часові рамки проведення цього бою

    Бій за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі між чинним володарем усіх головних чемпіонських титулів українцем Олександром Усиком та екс-чемпіоном світу за версією WBC британцем Тоні Беллью відбудеться на території Великої Британії.

    Команди боксерів також узгодили часові рамки проведення цього бою, повідомив Тоні Беллью в інтерв'ю talkSPORT:

    «Вже узгоджено те, що бій відбудеться у Великій Британії, узгоджено й часові межі проведення цього поєдинку. Він пройде не на Goodison Park в Ліверпулі. Зазвичай я не хвилююся перед боями, але останнього разу, коли я бився в Ліверпулі, я просто окам'янів від хвилювання. Ідеальною локацією цього бою була б О2 Арена в Лондоні», - сказав Тоні Беллью.

    Як відомо, Олександр Усик (15-0, 11 КО) завоював титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі, перемігши одноголосним рішенням суддів російського боксера Мурата Гассієва (26-1, 19 КО).

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс Олександр Усик
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