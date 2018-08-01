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    Усик про критику з боку політиків: Краще б підняли пенсії і повернули посмішки людям

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    Олександр Усик - Усик про критику з боку політиків: Краще б підняли пенсії і повернули посмішки людям
    Олександр Усик

    Усик відповів на критику з боку українських політиків

    Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) прокоментував слова деяких українських політиків, які після його перемоги над Муратом Гассієвим (26-1, 19 КО) запропонували присвоїти йому звання героя України.

    Усик заявив, що не потребує нагород від держави.

    «Дякую всім, хто підтримував мене під час бою з Муратом Гассієвим. Це все відчувається. Якби не WBSS, то мені не вдалося б зібрати всі чотири пояси. По приїзду додому, в Україну, багато хто почав висловлювати думку, що потрібно у мене відібрати, а що дати. Не треба мені нічого давати, а відібрати практично нереально», - зазначив він.

    «Просто не заважайте мені йти шляхом, який дав Всевишній. Я і так є героєм для свого народу, для певної кількості людей, мені не потрібні для цього ніякі зірки і регалії. Коли люди говорять, що за мене моляться і дивляться бокс до другої години ночі - ось це визнання, а не зірки які ви там роздаєте кому попало», - сказав Усик.

    Усик також прокоментував критику з боку деяких політиків.

    «З приводу вигукування про боягузтво: я не хотів би називати жодних прізвищ зараз. Краще б підняли пенсії і повернули посмішки тим людям, які не посміхаються. А ще поверніть мир в мою країну», - додав Усик.

    Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим.

    За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

    У своєму першому коментарі, який чемпіон дав прямо на ринзі, Олександр подякував за підтримку всім українцям.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс звання героя Олександр Усик
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