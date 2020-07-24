Блохін: Призначення Луческу – плювок особисто в мене



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Нинішній і колишній наставники динамівців - мірча Луческу і Олег Блохін Світлина - Еспресо.tv

Легендарний футболіст «Динамо» обурений вибором Ігоря Суркіса

Найтитулованіший в історії київського «Динамо» футболіст, семиразовий чемпіон і п’ятиразовий володар Кубка СССР, володар двох Кубків кубків і Суперкубка УЄФА, найкращий футболіст Європи-1975 Олег Блохін, котрий грав за «біло-синіх» у 1971-1987-му і тренував їх у 2012-2014 роках, прокоментував призначення наставником команди румунського спеціаліста Мірчі Луческу.

«Це плювок. Це мені особистий плювок, - каже Блохін в інтерв’ю Tribuna.ua. – Людина, яка працювала в «Шахтарі» 12 років, наговорила стільки про «Динамо», що – ну як? Ви ж читали, напевно, все це? Що він зробив у збірній Туреччини, «Зеніті»? Що він зробив? Що він може зробити з «Динамо»? Це плювок у душу. Я не забуду, що він говорив про традиції «Динамо», Лобановського і все інше».

Блохін стверджує, що за «Динамо» Луческу вболівати не буде: «За жодних умов. Я ж ще раз кажу – це плювок мені особисто в душу. Не знаю, як інші там. Думаю, для хлопців, які пройшли через «Динамо» - це плювок, просто плювок. Мені плювати, якщо навіть він поліпшить результати. Дай Бог, щоб він покращив. Але я в це не вірю. Ще раз кажу: хто завгодно – тільки не він. Чесно кажучи, хвилююся дуже сильно за «Динамо». Але що сталося – це плювок, просто плювок. Хто завгодно – тільки не Луческу. Були ж різні кандидатури. Але тільки не Луческу. Для мене це табу».

«Він же працює в «Динамо», - намагається зрозуміти вибір Ігоря Суркіса Блохін. – Мабуть, є традиції якісь. Він же за час президентства говорить про традиції, зв'язок поколінь, Лобановського. А тут приходить людина, яка Лобановського опустила нижче планки. А він якийсь іноземець, вибачте мене, і розповідає про «Динамо», за яке я все життя грав, тренував. Вдало чи ні – інше питання. Але я грав, теж досягав слави з «Динамо» і створював імідж клубу. Як я можу це прийняти, поясніть мені? Коли дізнався, у мене до цих пір... Мені важко, прикро.

Вплинути вже неможливо. Тим більше – такі гроші (три мільйони доларів за два роки – прим.). Мені б у 74 роки такі гроші, думаю, теж би керував. І вам теж, думаю. Ну 74 роки. Це знущання. При нашій ситуації в країні платити такі гроші – незрозуміло, кому, чого. Дай Бог йому здоров'я. Я в шоці, чесно».

Зауважимо, що при тренері Блохіні «Динамо» в сезоні-2012/2013 єдиний раз в історії чемпіонатів України залишилося без медалей – посіло четверте місце.