Орендований з київського «Динамо» футболіст побив партнера за командою в Туреччині (фото)



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Жерсон Родріґес прискорив своє повернення до Києва. Тільки чи чекають на нього? Світлина - Instagram Жерсона Родріґеса

Вочевидь Жерсон Родріґес тепер повернеться до Києва

Люксембурзький нападник Жерсон Родріґес, який належить київському «Динамо», але виступає на правах оренди за турецький «Анкарагюджю», вляпався у величезний скандал.

У день матчу з «Ґалатасараєм» Жерсон побився з капітаном своєї команди Анте Кулушічем. Хорватський оборонець у себе в соцмережах продемонстрував наслідки бійки.

Жерсон Родріґес був виключений із заявки на матч з «Ґалатасараєм» за декілька годин до поєдинку. Але суворіші санкції для люксембуржця попереду. Як повідомляють турецькі ЗМІ, керівництво «Анкарагюджю» планує розірвати контракт із Жерсоном в односторонньому порядку вже найближчим часом.