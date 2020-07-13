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    Орендований з київського «Динамо» футболіст побив партнера за командою в Туреччині (фото)

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    Жерсон Родріґес прискорив своє повернення до Києва. Тільки чи чекають на нього? - Орендований з київського «Динамо» футболіст побив партнера за командою в Туреччині (фото)
    Жерсон Родріґес прискорив своє повернення до Києва. Тільки чи чекають на нього?
    Світлина - Instagram Жерсона Родріґеса

    Вочевидь Жерсон Родріґес тепер повернеться до Києва

    Люксембурзький нападник Жерсон Родріґес, який належить київському «Динамо», але виступає на правах оренди за турецький «Анкарагюджю», вляпався у величезний скандал.

    У день матчу з «Ґалатасараєм» Жерсон побився з капітаном своєї команди Анте Кулушічем. Хорватський оборонець у себе в соцмережах продемонстрував наслідки бійки.

    Жерсон Родріґес був виключений із заявки на матч з «Ґалатасараєм» за декілька годин до поєдинку. Але суворіші санкції для люксембуржця попереду. Як повідомляють турецькі ЗМІ, керівництво «Анкарагюджю» планує розірвати контракт із Жерсоном в односторонньому порядку вже найближчим часом.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» скандал Жерсон Родріґес «Ґалатасарай» ФК «Анкарагюджю» Анте Кулушіч
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