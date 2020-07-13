Орендований з київського «Динамо» футболіст побив партнера за командою в Туреччині (фото)
Вочевидь Жерсон Родріґес тепер повернеться до Києва
Люксембурзький нападник Жерсон Родріґес, який належить київському «Динамо», але виступає на правах оренди за турецький «Анкарагюджю», вляпався у величезний скандал.
У день матчу з «Ґалатасараєм» Жерсон побився з капітаном своєї команди Анте Кулушічем. Хорватський оборонець у себе в соцмережах продемонстрував наслідки бійки.
MKE Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi kavga şoku!https://t.co/A705TaLsu0 pic.twitter.com/ObEtwfWiJP— DHA Spor (@dhaspor) July 12, 2020
Жерсон Родріґес був виключений із заявки на матч з «Ґалатасараєм» за декілька годин до поєдинку. Але суворіші санкції для люксембуржця попереду. Як повідомляють турецькі ЗМІ, керівництво «Анкарагюджю» планує розірвати контракт із Жерсоном в односторонньому порядку вже найближчим часом.