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    Скотч. Спорт

    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського

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    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського

    На сторінку Аліни в Instagram вже підписані більше 13 тис. осіб

    Інстаграмом дружини півзахисника київського «Динамо» та збірної України Віталія Буяльського Аліни можна милуватися вічно.

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    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського
    Обережно: занадто гаряче. Екстремальні фото дружини хавбека «Динамо» Буяльського

    Варто зазначити, що там є не лише світлини красивої фігури, але і знімки з Віталієм і їхньою дочкою Златою, а також багато мотиваційних постів і історій з особистого життя.

    За освітою Аліна Буяльська політолог. Але стала візажистом та дає поради щодо догляду за собою і просто допомагає молодим мамам в своєму Instagram. В якості наочної демонстрації, красуня демонструє власну ідеальну фігуру.

    Варто зазначити, що на сторінку Аліни в Instagram вже підписані більше 13 тис. осіб.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Буяльський
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