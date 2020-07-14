І знову арбітриня. Стало відомо, хто судитиме матч за Лігу чемпіонів «Динамо» - «Зоря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Динамівець Беньямін Вербіч і Катерина Монзуль невдовзі відчуватимуть одне одного з півпогляду Світлина - Динамо від Шурика

Катерина Монзуль практично не сходить з великої суддівської арени

Комітет арбітрів Української асоціації футболу визначився з суддями на матчі 31-го туру чемпіонату України в українській Прем’єр-лізі.

Можливо, ключовий поєдинок поскоронавірусного відрізку сезону між київським «Динамо» і луганською «Зорею» на НСК «Олімпійський» у столиці судитиме арбітриня ФІФА Катерина Монзуль з Харкова, котра після виходу з карантину вже відсудила класичне дербі «Шахтар» - «Динамо», обидва півфінали і фінал Кубка України. Тепер – новий виклик.

Правда, допомагатимуть Монзуль на цей раз не її звичні асистентки Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, а херсонець Володимир Володін та черкащанин Семен Шлончак.

Поєдинок «Динамо» - «Зоря» відбудеться 16 липня, починаючи з 19:30. Паралельно у Чернігові «Десна» прийматиме «Олександрію». Цей матч теж може мати вплив на боротьбу за друге місце, адже сіверяни відстають від луганців на два, а від киян на один пункт. Зустріч у Чернігові Комітет арбітрів довірив рефері з Запоріжжя Козиряцькому.

Читайте також: