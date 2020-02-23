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    Боксер Беринчик побив аргентинця і захистив титул (відео)

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    Денис Беринчик прогнозовано впорався з Сармієнто - Боксер Беринчик побив аргентинця і захистив титул (відео)
    Денис Беринчик прогнозовано впорався з Сармієнто
    Fightnews

    Денис здобув 13-тк перемогу на професійному рингу

    Український боксер, інтерконтинентальний чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Денис Беринчик (13-0, 7 КО) успішно захистив світу титул, перемігши аргентинця Ектора Едґардо Сарм'єнто (21-2, 14 КО).

    Поєдинок тривав усі відведені 12 раундів. Перші три раунди суперники придивлялися один до одного та не поспішали йти в атаку. Починаючи із четвертої трихвилинки українець почав помітно активніше вести бій, у той час як його суперник відходив у оборону.

    Протягом усього поєдинку Беринчик домінував, а Сарм'єнто намагався відповідати контратаками, які йому відверто погано вдавалися. У восьмому та десятому раундах аргентинцю кілька разів вдалося влучити у Дениса, але загальної картини бою це не змінило.

    Вердикт рефері: за підсумками 12 раундів перемогу із рахунком 117:111, 117:111, 118-110 здобув Денис Беринчик.

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    бокс Денис Беринчик Ектор Сарм'єнто
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