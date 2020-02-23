Боксер Беринчик побив аргентинця і захистив титул (відео)



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Денис Беринчик прогнозовано впорався з Сармієнто Fightnews

Денис здобув 13-тк перемогу на професійному рингу

Український боксер, інтерконтинентальний чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO Денис Беринчик (13-0, 7 КО) успішно захистив світу титул, перемігши аргентинця Ектора Едґардо Сарм'єнто (21-2, 14 КО).

Поєдинок тривав усі відведені 12 раундів. Перші три раунди суперники придивлялися один до одного та не поспішали йти в атаку. Починаючи із четвертої трихвилинки українець почав помітно активніше вести бій, у той час як його суперник відходив у оборону.

Протягом усього поєдинку Беринчик домінував, а Сарм'єнто намагався відповідати контратаками, які йому відверто погано вдавалися. У восьмому та десятому раундах аргентинцю кілька разів вдалося влучити у Дениса, але загальної картини бою це не змінило.

Вердикт рефері: за підсумками 12 раундів перемогу із рахунком 117:111, 117:111, 118-110 здобув Денис Беринчик.