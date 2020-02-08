Бій Ломаченко - Теофімо Лопес: Названо точну дату
Бій року заплановано на 30 травня
Чекати не так вже й довго
Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес нарешті повідомив те, чого фанати боксу чекали так довго. А саме - точну дати об’єднавчого бою з чемпіоном WBA та WBO українцем Василем Ломаченком.
Це 30 травня 2020 року.
Дату Лопес назвав у своєму твіттері без зайвих слів та дуже лаконічно.
Також Лопес натякнув, що поєдинок буде показаний по системі pay-per-view, але для українських прихильників боксу ця інформація не так важлива, вони будуть дивитись бій не на кабельному ТБ.
З табору Ломаченка підтвердження цієї інформації поки не було.
Раніше повідомлялось, що бій може пройти у квітні на легендарній арені - Медісон Сквер Гарден.
Джерело: Главком СПОРТ