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    Бій Ломаченко - Теофімо Лопес: Названо точну дату

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    Бій року заплановано на 30 травня - Бій Ломаченко - Теофімо Лопес: Названо точну дату
    Бій року заплановано на 30 травня

    Чекати не так вже й довго

    Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес нарешті повідомив те, чого фанати боксу чекали так довго. А саме - точну дати об’єднавчого бою з чемпіоном WBA та WBO українцем Василем Ломаченком.

    Це 30 травня 2020 року.

    Дату Лопес назвав у своєму твіттері без зайвих слів та дуже лаконічно.

    Також Лопес натякнув, що поєдинок буде показаний по системі pay-per-view, але для українських прихильників боксу ця інформація не так важлива, вони будуть дивитись бій не на кабельному ТБ.

    З табору Ломаченка підтвердження цієї інформації поки не було.

    Раніше повідомлялось, що бій може пройти у квітні на легендарній арені - Медісон Сквер Гарден.


    Джерело: Главком СПОРТ

    бокс Василь Ломаченко WBA Теофімо Лопес
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