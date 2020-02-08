Бій Ломаченко - Теофімо Лопес: Названо точну дату



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Бій року заплановано на 30 травня

Чекати не так вже й довго

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес нарешті повідомив те, чого фанати боксу чекали так довго. А саме - точну дати об’єднавчого бою з чемпіоном WBA та WBO українцем Василем Ломаченком.

Це 30 травня 2020 року.

Дату Лопес назвав у своєму твіттері без зайвих слів та дуже лаконічно.

Також Лопес натякнув, що поєдинок буде показаний по системі pay-per-view, але для українських прихильників боксу ця інформація не так важлива, вони будуть дивитись бій не на кабельному ТБ.

З табору Ломаченка підтвердження цієї інформації поки не було.

Раніше повідомлялось, що бій може пройти у квітні на легендарній арені - Медісон Сквер Гарден.





Джерело: Главком СПОРТ