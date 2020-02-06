За наступний бій Ломаченко отримає рекордний гонорар



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Василь Ломаченко отримає на руки не менше двох з половиною мільйонів РБК

Наразі команді Василя не вдалося остаточно домовитися про бій з Теофімо Лопесом

За інформацією Mixsport, за бій проти Теофімо Лопеса Василь Ломаченко отримає рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі.

Вихід в ринг проти 22-річного американця принесе українцеві 4,5 мільйона доларів. Навіть після виплати податків і комісій промоутеру і менеджеру у Василя залишиться близько 2,5 мільйонів доларів, які від традиційно ділить зі своїм тренером і батьком Анатолієм Ломаченком у пропорції 50 на 50.

Об'єднавчий поєдинок Ломаченко – Лопес повинен відбутися навесні цього року. Вже наступного тижня можуть бути оголошені місце проведення та дата бою.