  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За наступний бій Ломаченко отримає рекордний гонорар

    • Розсилка
    Василь Ломаченко отримає на руки не менше двох з половиною мільйонів - За наступний бій Ломаченко отримає рекордний гонорар
    Василь Ломаченко отримає на руки не менше двох з половиною мільйонів
    РБК

    Наразі команді Василя не вдалося остаточно домовитися про бій з Теофімо Лопесом

    За інформацією Mixsport, за бій проти Теофімо Лопеса Василь Ломаченко отримає рекордний гонорар у своїй професійній боксерській кар'єрі.

    Вихід в ринг проти 22-річного американця принесе українцеві 4,5 мільйона доларів. Навіть після виплати податків і комісій промоутеру і менеджеру у Василя залишиться близько 2,5 мільйонів доларів, які від традиційно ділить зі своїм тренером і батьком Анатолієм Ломаченком у пропорції 50 на 50.

    Об'єднавчий поєдинок Ломаченко – Лопес повинен відбутися навесні цього року. Вже наступного тижня можуть бути оголошені місце проведення та дата бою.

     Читайте також: Золота десятка України. Найкращі спортсмени 2019 року
    бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ