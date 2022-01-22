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    Борці з окупованого Росією Криму здобули три медалі чемпіонату України

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    Кримчанин Мадамір Мірзоєв став чемпіоном України - Борці з окупованого Росією Криму здобули три медалі чемпіонату України
    Кримчанин Мадамір Мірзоєв став чемпіоном України
    фото з відкритих джерел

    В Запоріжжі завершилася першість країни з греко-римської боротьби

    Одразу вісім майстрів греко-римської боротьби з окупованого Росією Криму взяли участь у чемпіонаті України до 23 років. В Запоріжжі, де проходили змагання, перший тренерський досвід здобув бронзовий призер чемпіонату світу і учасник олімпіади в Токіо Ленур Теміров. Саме він опікував борців з Кримської області і троє з них піднялися на п’єдестал.

    Спортсмени з Криму на чемпіонаті України. Фото: qirim.news

    Спортсмени з Криму на чемпіонаті України. Фото: qirim.news

    Чемпіонами України стали брати Ірфан Мірзоєв в категорії до 72 кг та Мадамін Мірзоєв (87 кг). Срібну нагороду здобув важковаговик Есмер Гіясов (до 130 кг).

    Раніше, в листопаді 2021 року, на Кубку України у віковій категорії до 21 року кримські борці здобули п’ять медалей і виграли перше загальнокомандне місце.

    Тим часом стало відомо, що українським олімпійцям рекомендували говорити українською. В Росії істерика, бруд ллється рікою.

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    Теги: Крим чемпіонат України греко-римська боротьба Ленур Теміров
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    Борці з окупованого Росією Криму здобули три медалі чемпіонату України