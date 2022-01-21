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    Єдиний народ. Президент федерації боксу України називає росіян братами (відео)

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    Володимир Прудивус - Єдиний народ. Президент федерації боксу України називає росіян братами (відео)
    Володимир Прудивус
    фото з відкритих джерел

    Прудивус записав спільний ролик з росіянином Кремльовим

    Президент федерації боксу України Володимир Прудивус спровокував скандал. Він записав спільне відео з президентом Міжнародної асоціації боксу (AIBA) Умаром Кремльовим, де називає росіян братами.

    У ролику задоволені чиновники передають привіт усім жителям України та Росії, називаючи їх «єдиним народом», – пише obozrevatel.

    Невеликий кліп з'явився в Instagram Кремльова, де він показує всім, як «бокс об'єднує».

    «Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?» – запитує у співрозмовника росіянин, на що Продивус погоджується, наголошуючи, що українці та росіяни є «єдиними слов'янами, братами».

    Раніше Прудивус підтримав кандидатуру Кремльова на виборах президента AIBA.

    Тим часом Олександр Усик розповів, як знущаються на пунктах пропуску до окупованого Росією Криму.

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    Теги: бокс Умар Кремльов
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    Єдиний народ. Президент федерації боксу України називає росіян братами (відео)