Єдиний народ. Президент федерації боксу України називає росіян братами (відео)

Прудивус записав спільний ролик з росіянином Кремльовим

Президент федерації боксу України Володимир Прудивус спровокував скандал. Він записав спільне відео з президентом Міжнародної асоціації боксу (AIBA) Умаром Кремльовим, де називає росіян братами.

У ролику задоволені чиновники передають привіт усім жителям України та Росії, називаючи їх «єдиним народом», – пише obozrevatel.

Невеликий кліп з'явився в Instagram Кремльова, де він показує всім, як «бокс об'єднує».

«Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?» – запитує у співрозмовника росіянин, на що Продивус погоджується, наголошуючи, що українці та росіяни є «єдиними слов'янами, братами».

Раніше Прудивус підтримав кандидатуру Кремльова на виборах президента AIBA.

Тим часом Олександр Усик розповів, як знущаються на пунктах пропуску до окупованого Росією Криму.