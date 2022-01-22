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    Наші олімпійці говоритимуть українською. В Росії істерика, бруд ллється рікою

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    Дмитро Підручний і без рекомендацій спілкується українською - Наші олімпійці говоритимуть українською. В Росії істерика, бруд ллється рікою
    Дмитро Підручний і без рекомендацій спілкується українською
    фото з відкритих джерел

    В країні-окупанту рекомендацій не фотографуватися з росіянами не бачили, але коментують

    Українським олімпійцям під час Олімпіади в Пекіні в Мінмолодьспорту рекомендували давати інтерв’ю українською і вибирати, з ким фотографуватися, а з ким – ні. Причому поради не закріплені документально, принаймні поки що, а носять усний характер. Про це «Главком» дізнався з джерел, які не потребують перевірки.

    Варто було інформації просочитися в ЗМІ, як в Росії почалася істерика. Причому хвиля бруду набагато більша, ніж була перед Євро-2020 через напис на футболках «Героям слава» чи після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо, коли Ярослава Магучіх сфотографувалася з Марією Ласіцкене.

    До обговорення рекомендацій українським спортсменам терміново були залучені всі популярні російські ЗМІ. Договорилися до того, що Україна вже й Олімпійську хартію порушує, що в Мінмолодьспорту сидять, м’яко кажучи, «недолугі» чиновники, дісталося й президенту країни. Переповідати все це сміття немає сенсу, адже проблема росіянами, як завжди, висмоктана з пальця. Бо навіть без рекомендацій ті ж Джима з Підручним, чи Білосюк з Примою, останнім часом коментують гонки виключно українською.

    Ясно інше: якщо в них підгоряє, значить у нас все робиться правильно.

    Тим часом став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду

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    Теги: Олімпіада Юлія Джима Дмитро Підручний Марія Ласіцкене Ярослава Магучих
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    Наші олімпійці говоритимуть українською. В Росії істерика, бруд ллється рікою