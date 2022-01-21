Французький автогонщик потрапив у страшну ДТП на чемпіонаті світу (відео)
Машина Фурме відлетіла від скелі і декілька разів перекинулася
На етапі чемпіонату світу в Монте-Карло в класі машин WRT ледве не сталася трагедія. Французький гонщик Адріан Фурме потрапив у страшну аварію. В перший день змагань екіпаж Фурме врізався в гірську скелю, після чого автомобіль перелетів через бар'єр, вилетів у яр і кілька разів перевернувся. На щастя, ні Фурме, ні штурман Олександр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно залишили місце аварії.
Фурме виступає за команду M-Sport Ford, лідером якої є найкращий автогонщик світу в класі WRT Себастьян Льоб.
Читайте також: