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    Французький автогонщик потрапив у страшну ДТП на чемпіонаті світу (відео)

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    Адріан Фурме не розминувся зі скелею - Французький автогонщик потрапив у страшну ДТП на чемпіонаті світу (відео)
    Адріан Фурме не розминувся зі скелею
    фото з відкритих джерел

    Машина Фурме відлетіла від скелі і декілька разів перекинулася

    На етапі чемпіонату світу в Монте-Карло в класі машин WRT ледве не сталася трагедія. Французький гонщик Адріан Фурме потрапив у страшну аварію. В перший день змагань екіпаж Фурме врізався в гірську скелю, після чого автомобіль перелетів через бар'єр, вилетів у яр і кілька разів перевернувся. На щастя, ні Фурме, ні штурман Олександр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно залишили місце аварії.

    Фурме виступає за команду M-Sport Ford, лідером якої є найкращий автогонщик світу в класі WRT Себастьян Льоб.

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    Теги: ДТП Автоспорт
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    Французький автогонщик потрапив у страшну ДТП на чемпіонаті світу (відео)