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    Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)

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    Олександр Грушин і Аліна Акобія - шампанське для молодят - Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)
    Олександр Грушин і Аліна Акобія - шампанське для молодят
    Фото із соцмереж

    Аліна Акобія і Олександр Грушин вирішили узаконити свої стосунки

    У п'ятницю, 5 червня, під Києвом повінчалися талановиті українські борці – представник греко-римського стилю Олександр Грушин і одна з найобдарованіших майстринь жіночої боротьби Аліна Акобія.

    Пара зустрічалася уже понад рік, а тепер вирішила узаконити стосунки перед державою й Богом.

    На весіллі були присутніми лише найближчі для борців люди, включно з їх тренерами Олександром Кутаковим та Віктором Лозовим.

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    Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)
    Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)
    Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)
    Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)
    Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)
    Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)
    Фото із соцмереж

    20-річна броварчанка Аліна Акобія – чемпіонка Європи-2016 серед кадетів, дворазова чемпіонка континенту серед молоді. Цьогоріч Аліна вперше в кар’єрі здобула срібло дорослого Євро.

    Уродженець Волновахи на Донеччині, 24-річний Олександр Грушин, який після початку бойових дій на сході України переїхав у столицю і представляє Київщину – чемпіон Європи-2013 серед кадетів. Наразі Олександр є кандидатом у національну збірну України.

     Читайте також: Українка Аліна Акобія стала чемпіонкою Європи, поклавши всіх суперниць на лопатки (відео)
    весілля греко-римська боротьба Аліна Акобія жіноча боротьба Олександр Грушин Віктор Лозовий Олександр Кутаков
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