Борцівське весілля. Талановиті українські спортсмени повінчалися (фото)



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Олександр Грушин і Аліна Акобія - шампанське для молодят Фото із соцмереж

Аліна Акобія і Олександр Грушин вирішили узаконити свої стосунки

У п'ятницю, 5 червня, під Києвом повінчалися талановиті українські борці – представник греко-римського стилю Олександр Грушин і одна з найобдарованіших майстринь жіночої боротьби Аліна Акобія.

Пара зустрічалася уже понад рік, а тепер вирішила узаконити стосунки перед державою й Богом.

На весіллі були присутніми лише найближчі для борців люди, включно з їх тренерами Олександром Кутаковим та Віктором Лозовим.

20-річна броварчанка Аліна Акобія – чемпіонка Європи-2016 серед кадетів, дворазова чемпіонка континенту серед молоді. Цьогоріч Аліна вперше в кар’єрі здобула срібло дорослого Євро.

Уродженець Волновахи на Донеччині, 24-річний Олександр Грушин, який після початку бойових дій на сході України переїхав у столицю і представляє Київщину – чемпіон Європи-2013 серед кадетів. Наразі Олександр є кандидатом у національну збірну України.