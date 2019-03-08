Чемпіонат Європи з боротьби: золото Прокопевнюк, два срібла і бронза України (відео)



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Ілона Прокопевнюк принесла українській команді друге золото unitedworldwrestling.org

Українські борчині повертаються додому з сімома медалями

Два золота, три срібла і дві бронзи - такий доробок команди України з жіночої боротьби на чемпіонаті Європи U23, який сьогодні завершився в Нові-Саді (Сербія).

Нагадуємо, що в перший день фінальних сутичок українки виграли золото, срібло і бронзу. Сьогодні, 8 березня відразу три українки боролися у фіналах, а ще дві - за третє місце. На жаль, перемогти змогла лише найдосвідченіша з них, бронзова призерка торішнього дорослого чемпіонату Європи Ілона Прокопевнюк із Кривого Рога.

21-річна борчиня, яка представляє вагову категорію до 62 кг, захистила здобуте торік звання чемпіонки континенту серед молоді. Впродовж чотирьох сутичок на чемпіонаті Ілона не програла жодного балу, зокрема розгромила у півфіналі 10:0 росіянку Дарію Бобрулько. У фінальній сутичці Прокопевнюк за півтори хвилини виграла на туше у німкені Люці Манцке.

Ще одне українсько-німецьке протистояння в фіналі чемпіонату Європи в Нові-Саді завершилося не на нашу користь. Бронзова призерка торішнього чемпіонату світу U23 Христина Береза з Івано-Франківська, яка бореться у вазі до 53 кг, поступилася у сутичці за золото з рахунком 1:2 німкені Анніці Вендле.

Фавориткою напередодні фіналу у ваговій категорії до 57 кг була українська борчиня Аліна Акобія. На юніорському рівні спортсменка з Київщини була чемпіонкою світу і Європи й відповідно збиралася тріумфувати й серед молоді. Тим паче, що до того вона здолала дуже серйозних суперниць на кшталт росіянки Алєксандри Ніценко. Втім, у фіналі Акобія програла 1:2 чемпіонці світу і Європи 2013 року серед кадетів Рамоні Ґаламбош із Угорщини.

Бронзовою призеркою в категорії до 72 кг стала ще одна українка Єлизавета Цикарьова-Сайдакова. У сутичці за бронзу вона перемогла 15:5 Беште Алтуґ з Туреччини.

Також сьогодні сутичку за третє місце проводила Анастасія Лавренчук (до 65 кг). Але вона за рівного рахунку 8:8 поступилася угорці Ноемі Сабадош через те, що результативний прийом мадярка провела останньою.

Таким чином, українки здобули медалі в семи з десяти вагових категорій.

Раніше дві бронзи на чемпіонаті Європи U23 в Нові-Саді здобули борці греко-римського стилю.

Завершиться чемпіонат фіналами представників вільної боротьби. Там завтра, 9 березня ввечері за золото у категорії до 57 кг побореться українець Андрії Яценко.