Українка Аліна Акобія стала чемпіонкою Європи, поклавши всіх суперницю на лопатки (відео)

У Понтеведрі Аліна Акобія відборолася ідеально Асоціація спортивної боротьби України

Загалом українська збірна з жіночої боротьби виграла сім медалей

У Понтеведрі (Іспанія) на чемпіонаті Європи серед юніорів завершилися змагання з жіночою боротьби. Українська збірна до чотирьох бронзових нагород першого дня додала золото, срібло і бронзу.

Єдине, як виявилося, золото нашій команді принесла представниця Київщини Аліна Акобія, яка виступає в категорії до 57 кг. Усіх своїх суперниць вона перемогла достроково, на туше, не віддавши опоненткам жодного балу. Досягнення, погодьтеся, унікальне.

Свій чемпіонський шлях Аліна почала з перемоги всього за 70 секунд над угоркою Тамарою Доллак.

У чвертьфіналі Акобія всього через 97 секунд поклала на лопатки полячку Маґдалену Ґлодек.

Півфінальну сутичку з росіянкою Анастасією Сидельниковою Аліна завершила за дві хвилини.

Всього на 15 секунд довше від росіянки у фіналі протрималась білоруска Марія Гуліда. Надзвичайно красива перемога! Додамо, що чемпіонкою Європи серед юніорів Акобія стала вдруге в кар'єрі. Вперше на вершину Аліна здіймалася два роки тому в німецькому Дортмунді. Крім того, в 2016-му талановита українка виграла першість континенту серед кадетів.

Боролася у фіналі й представниця вагової категорії до 65 кг Анастасія Лавренчук. Однак вона поступилася 3:5 бронзовій призерці чемпіонату світу-2017 серед кадетів Вікторії Холуй із Польщі. Так чи інакше, це срібло - наразі найбільший успіх у кар'єрі Анастасії.

А ось Катерина Зелених (до 62 кг) принесла збірній України п'яту в колекцію до чотирьох здобутих за день до того бронзу. Поступившись у півфіналі майбутній чемпіонці Ірині Рінґач із Румунії, у сутичці за бронзу Катерина перемогла азербайджанку Жалу Алієву - 9:6.

Ще двоє українок у п'ятницю в сутичках за третє місце програли. Тетяна Профатилова (до 53 кг) поступилася 2:4 Еммі Юнні Мальмґрен зі Швеції, а Анастасія Алпеєва (до 72 кг) - полячці Камілі Кульвіцкій (0:11).

Нагадаємо, що стартував чемпіонат Європи серед юніорів виступами борців греко-римського стилю. Українці відзначилися одним сріблом. Завершиться турнір 9 червня сутичками представників вільної боротьби.

Іван Вербицький, «Главком»