Україна здобула на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби дві медалі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владлен Козлюк і Артур Політаєв - українські призери сербського Євро Управління спорту Київської облдаржадміністрації

Торік схожим складом на континентальній першості U23 українці виграли два срібла і бронзу

У Нові-Саді (Сербія) триває чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед спортсменів, не старших 23-х років. Першими медалі розіграли представники греко-римського стилю. Українські «класики» відзначилися двома бронзовими нагородами. Їх здобули Артур Політаєв (вагова категорія - до 67 кг) і Владлен Козлюк (до 97 кг).

22-річний представник Київщини Артур Політаєв уже був бронзовим призером чемпіонату Європи U23 у 2017-му. Крім того, раніше, у 2012-му Артур був чемпіоном світу серед кадетів. Свою нинішню нагороду вже доволі досвідчений борець здобув, перемігши литовця Кріступаса Шлейву (10:2) і турка Хаджі Каракуша (10:0). У півфіналі Політаєв програв майбутньому чемпіонові Алену Мірзояну з Росії (4:9), але в сутичці за бронзу здолав 8:0 молдованина Валентина Петича і піднявся на п'єдестал

Політаєв (Україна) - Петич (Молдова). Сутичка за бронзу

.

Козлюк (Україна) - Ніфтуллаєв (Азербайджан). Сутичка за бронзу

Представник Одещини Владлен Козлюк в різні роки був чемпіоном світу серед кадетів і юніорів. Торік він виграв срібло на Євро U23. Нинішній шлях до бронзи Владлен розпочав з пермоги над поляком Марселем Кашпареком (4:0), але у чвертьфіналі поступився чемпіонові світу-2016 серед юніорів Георгієві Мелії - 4:8. Оскільки грузин дійшов до фіналу, Козлюк отримав право боротися у втішному турнірі, де по черзі переміг грека Міхаїла Йосіфідіса (4:0) і азербайджанця Аріфа Ніфтуллаєва (4:0) й здобув бронзу.

Боровся за нагороду й срібний призер Євро-2016 серед юніорів Жора Абовян (до 60 кг). Однак сутичку за бронзу наш борець програв 2:4 болгарину Іво Ілієву.

Програв поєдинок за третє місце й представник Київщини Олександр Грушин (до 63 кг). Бронзою чемпіон світу-2015 серед кадетів і чемпіон Європи-2018 серед юніорів поступився туркові Абдуллаху Турпаку (3:6).

Найгучнішого ж серед українців провалу зазнав чинний чемпіон світу серед борців до 23-х років Семен Новіков, котрий представляє категорію до 87 кг. Вихованець Дмитра і Юрія Тимченків програв обидві проведених сутички на сербських килимах. Спершу Семен поступився майбутньому чемпіонові Ґурамі Хецуріані з Грузії (1:3), а потім у втішному турнірі програв туркові Алі Дженґізу (3:7).

Владислав Коростельов (до 55 кг) та Віталій Андрійович (до 82 кг) завершили боротьбу на стадії чвертьфіналу. Ігор Бичков (до 72 кг), Ельмар Нуралієв (до 77 кг) та Владислав Коваленко (до 130 кг) припинили виступи після першої ж сутички.

Наступними на чемпіонаті Європи U23 медалі розіграють представниці жіночої боротьби. Завершаться змагання у неділю фіналами борців вільного стилю.