З головною олімпійською надією на чолі: українські вільники визначилися зі складом на молодіжний чемпіонат Європи
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Розсилка
Українська команда має всі шанси повернутися додому зі Стамбула зі значним медальним доробком
Тренерський штаб чоловічої і жіночої збірних України з вільної боротьби визначився зі складом на чемпіонат Європи серед спортсменів, не старших 23-х років, котрий стартує 4 березня в Стамбулі (Туреччина).
Склад українців доволі представницький. Серед хлопців варто виділити бронзового призера дорослого чемпіонату світу-2017 у найлегшій категорії Андрія Яценка і чинного чемпіона Європи у цій віковій групі Олексія Боруту.
У жінок найперше варто виділити бронзову призерку торішнього дорослого Євро Ілону Прокопевнюк, а також дворазову чемпіонку Європи серед юніорів, чемпіонку світу і Європи серед кадетів, чинну чемпіонку континентальної першості U23 Оксану Лівач, чемпіонку Європи серед кадетів і юніорів Аліну Акобію.
Чоловіки
До 57 кг – Андрій Яценко (Київська обл.)
До 61 кг – Валентин Блясецький (Івано-Франківська обл.)
До 65 кг – Ігор Никифорук (Івано-Франківська обл.)
До 70 кг – Олексій Борута (Київська обл.)
До 74 кг – Денис Павлов (Київська обл.)
До 79 кг – Адлан Батаєв (Харківська обл.)
До 86 кг – Демид Караченко (Харківська обл.)
До 92 кг – Василь Сова (Київська обл.)
до 97 кг – Магамед Закарієв (Одеська обл.)
До 125 кг – Юрій Ідзинський (Львівська обл.)
Жінки
До 50 кг – Оксана Лівач (Львівська обл.)
До 53 кг – Христина Береза (Івано-Франківська обл.)
До 55 кг – Анастасія Кравченко (Січеславська обл.)
До 57 кг – Аліна Акобія (Київська обл.)
До 59 кг – Ангеліна Лисак (Львівська обл.)
До 62 кг – Ілона Прокопевнюк (Січеславська обл.)
До 65 кг – Анастасія Лавренчук (Житомирська обл.)
До 68 кг – Аліна Рудницька (Івано-Франківська обл.)
До 72 кг – Єлизавета Тискарьова (Херсонська обл.)
До 76 кг – Романа Вовчак (Львівська обл.)