З головною олімпійською надією на чолі: українські вільники визначилися зі складом на молодіжний чемпіонат Європи



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Найяскравіший з чинних українських борців Андрій Яценко з особистим тренером Анатолієм Гуральським Іван Вербицький

Українська команда має всі шанси повернутися додому зі Стамбула зі значним медальним доробком

Тренерський штаб чоловічої і жіночої збірних України з вільної боротьби визначився зі складом на чемпіонат Європи серед спортсменів, не старших 23-х років, котрий стартує 4 березня в Стамбулі (Туреччина).

Склад українців доволі представницький. Серед хлопців варто виділити бронзового призера дорослого чемпіонату світу-2017 у найлегшій категорії Андрія Яценка і чинного чемпіона Європи у цій віковій групі Олексія Боруту.

У жінок найперше варто виділити бронзову призерку торішнього дорослого Євро Ілону Прокопевнюк, а також дворазову чемпіонку Європи серед юніорів, чемпіонку світу і Європи серед кадетів, чинну чемпіонку континентальної першості U23 Оксану Лівач, чемпіонку Європи серед кадетів і юніорів Аліну Акобію.

Чоловіки

До 57 кг – Андрій Яценко (Київська обл.)

До 61 кг – Валентин Блясецький (Івано-Франківська обл.)

До 65 кг – Ігор Никифорук (Івано-Франківська обл.)

До 70 кг – Олексій Борута (Київська обл.)

До 74 кг – Денис Павлов (Київська обл.)

До 79 кг – Адлан Батаєв (Харківська обл.)

До 86 кг – Демид Караченко (Харківська обл.)

До 92 кг – Василь Сова (Київська обл.)

до 97 кг – Магамед Закарієв (Одеська обл.)

До 125 кг – Юрій Ідзинський (Львівська обл.)

Жінки

До 50 кг – Оксана Лівач (Львівська обл.)

До 53 кг – Христина Береза (Івано-Франківська обл.)

До 55 кг – Анастасія Кравченко (Січеславська обл.)

До 57 кг – Аліна Акобія (Київська обл.)

До 59 кг – Ангеліна Лисак (Львівська обл.)

До 62 кг – Ілона Прокопевнюк (Січеславська обл.)

До 65 кг – Анастасія Лавренчук (Житомирська обл.)

До 68 кг – Аліна Рудницька (Івано-Франківська обл.)

До 72 кг – Єлизавета Тискарьова (Херсонська обл.)

До 76 кг – Романа Вовчак (Львівська обл.)

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