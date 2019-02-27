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    З головною олімпійською надією на чолі: українські вільники визначилися зі складом на молодіжний чемпіонат Європи

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    Найяскравіший з чинних українських борців Андрій Яценко з особистим тренером Анатолієм Гуральським&nbsp; - З головною олімпійською надією на чолі: українські вільники визначилися зі складом на молодіжний чемпіонат Європи
    Найяскравіший з чинних українських борців Андрій Яценко з особистим тренером Анатолієм Гуральським 
    Іван Вербицький

    Українська команда має всі шанси повернутися додому зі Стамбула зі значним медальним доробком

    Тренерський штаб чоловічої і жіночої збірних України з вільної боротьби визначився зі складом на чемпіонат Європи серед спортсменів, не старших 23-х років, котрий стартує 4 березня в Стамбулі (Туреччина).

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    Склад українців доволі представницький. Серед хлопців варто виділити бронзового призера дорослого чемпіонату світу-2017 у найлегшій категорії Андрія Яценка і чинного чемпіона Європи у цій віковій групі Олексія Боруту.

    У жінок найперше варто виділити бронзову призерку торішнього дорослого Євро Ілону Прокопевнюк, а також дворазову чемпіонку Європи серед юніорів, чемпіонку світу і Європи серед кадетів, чинну чемпіонку континентальної першості U23 Оксану Лівач, чемпіонку Європи серед кадетів і юніорів Аліну Акобію.

    Чоловіки

    До 57 кг – Андрій Яценко (Київська обл.)
    До 61 кг – Валентин Блясецький (Івано-Франківська обл.)
    До 65 кг – Ігор Никифорук (Івано-Франківська обл.)
    До 70 кг – Олексій Борута (Київська обл.)
    До 74 кг – Денис Павлов (Київська обл.)
    До 79 кг – Адлан Батаєв (Харківська обл.)
    До 86 кг – Демид Караченко (Харківська обл.)
    До 92 кг – Василь Сова (Київська обл.)
    до 97 кг – Магамед Закарієв (Одеська обл.)
    До 125 кг – Юрій Ідзинський (Львівська обл.)

    Жінки

    До 50 кг – Оксана Лівач (Львівська обл.)
    До 53 кг – Христина Береза (Івано-Франківська обл.)
    До 55 кг – Анастасія Кравченко (Січеславська обл.)
    До 57 кг – Аліна Акобія (Київська обл.)
    До 59 кг – Ангеліна Лисак (Львівська обл.)
    До 62 кг – Ілона Прокопевнюк (Січеславська обл.)
    До 65 кг – Анастасія Лавренчук (Житомирська обл.)
    До 68 кг – Аліна Рудницька (Івано-Франківська обл.)
    До 72 кг – Єлизавета Тискарьова (Херсонська обл.)
    До 76 кг – Романа Вовчак (Львівська обл.)

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