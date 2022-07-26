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    Бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото)

    За повноцінної підготовки виходило би по сім і вісім тренувань на тиждень - Бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото)
    За повноцінної підготовки виходило би по сім і вісім тренувань на тиждень
    фото: Андрій Проценко

    З тренажерів у легкоатлета була тільки саморобна штанга

    Початок окупації бронзовий призер Чемпіонату світу Андрій Проценко разом з родиною зустрів на Херсонщині. Опинившись в окупації, Андрій втратив два місяці повноцінної підготовки, розповів у інтерв'ю «Главкому» спортсмен.

    «У тих умовах, які були, я тренувався тільки для підтримання форми, закладав базу, потрібну для майбутніх змагань. Наприклад, неможливо було тренуватися п’ять днів на тиждень, з яких три дні мати по два тренування за день. Я робив максимум одне тренування на день, п’ять тренувань на тиждень. За повноцінної підготовки виходило би по сім і вісім тренувань на тиждень», – поділився Проценко.

    У призера не було умов, була тільки саморобна штанга, на якій не дуже і скорегуєш вагу. Біговою доріжкою був звичайний ґрунт, на якому ноги прослизали. Але альтернативи не було.

    «У перший тиждень як усе почалося, я взагалі не тренувався. Почав займатися лише з другого тижня. Але це не тому, що я думав, що виступатиму влітку, а просто щоби себе тримати у формі», – додав легкоатлет.

    Андрій Проценко тренувався на окупованій Херсонщині на саморобних тренажерах

    Андрій Проценко тренувався на окупованій Херсонщині на саморобних тренажерах

    Тренеру Проценка Геннадію Зуєву вдалося у перші дні окупації виїхати і він перебував з родиною на Заході України.

    «Коли почалася повномасштабна війна, наша донька була у селі на Херсонщині. Тож ми сіли на машину і поїхали з Херсона до неї у село, де і залишалися. Село знаходиться на іншій стороні Дніпра від обласного центру, а російські військові уже були на мості», – ділиться Проценко.

    Так готувався до змагань майбутній бронзовий призер Чемпіонату світу

    Так готувався до змагань майбутній бронзовий призер Чемпіонату світу

    Також призер Чемпіонату світу додав, що не вірив у те, що може розпочатися повномасштабна війна попри повідомлення про її можливість.

    «Якби я вірив, що буде війна, я би не планував виступ на зимовому Чемпіонаті України. А якраз 24 лютого я мав виїжджати до Сум на змагання. Саме тому у мене дитина лишалася у селі, бо я планував їхати на чемпіонат. Якби не планував, ми би з сім’єю одразу були разом і скоріше за все виїхали би з окупованої частини Херсонщини раніше», – додав він.

    Читайте також інтерв'ю: Бронзовий призер Чемпіонату світу: Для тренувань в окупованому селі мав лише саморобну штангу спорт
    Теги: окупанти легкоатлет спорт війна Андрій Проценко Україна окупація #stoprussia
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    Бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото)