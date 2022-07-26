Бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото)

За повноцінної підготовки виходило би по сім і вісім тренувань на тиждень

З тренажерів у легкоатлета була тільки саморобна штанга

Початок окупації бронзовий призер Чемпіонату світу Андрій Проценко разом з родиною зустрів на Херсонщині. Опинившись в окупації, Андрій втратив два місяці повноцінної підготовки, розповів у інтерв'ю «Главкому» спортсмен.

«У тих умовах, які були, я тренувався тільки для підтримання форми, закладав базу, потрібну для майбутніх змагань. Наприклад, неможливо було тренуватися п’ять днів на тиждень, з яких три дні мати по два тренування за день. Я робив максимум одне тренування на день, п’ять тренувань на тиждень. За повноцінної підготовки виходило би по сім і вісім тренувань на тиждень», – поділився Проценко.

У призера не було умов, була тільки саморобна штанга, на якій не дуже і скорегуєш вагу. Біговою доріжкою був звичайний ґрунт, на якому ноги прослизали. Але альтернативи не було.

«У перший тиждень як усе почалося, я взагалі не тренувався. Почав займатися лише з другого тижня. Але це не тому, що я думав, що виступатиму влітку, а просто щоби себе тримати у формі», – додав легкоатлет.

Андрій Проценко тренувався на окупованій Херсонщині на саморобних тренажерах

Тренеру Проценка Геннадію Зуєву вдалося у перші дні окупації виїхати і він перебував з родиною на Заході України.

«Коли почалася повномасштабна війна, наша донька була у селі на Херсонщині. Тож ми сіли на машину і поїхали з Херсона до неї у село, де і залишалися. Село знаходиться на іншій стороні Дніпра від обласного центру, а російські військові уже були на мості», – ділиться Проценко.

Так готувався до змагань майбутній бронзовий призер Чемпіонату світу

Також призер Чемпіонату світу додав, що не вірив у те, що може розпочатися повномасштабна війна попри повідомлення про її можливість.

«Якби я вірив, що буде війна, я би не планував виступ на зимовому Чемпіонаті України. А якраз 24 лютого я мав виїжджати до Сум на змагання. Саме тому у мене дитина лишалася у селі, бо я планував їхати на чемпіонат. Якби не планував, ми би з сім’єю одразу були разом і скоріше за все виїхали би з окупованої частини Херсонщини раніше», – додав він.

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