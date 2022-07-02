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    Новини

    Спортсмен, політик і мати з дитиною: подробиці про загиблих через удар по Одещині

    Серед загиблих&nbsp;&ndash; учень 7 класу Академічного ліцею Білгород-Дністровського Дмитро Рудницький з мамою - Спортсмен, політик і мати з дитиною: подробиці про загиблих через удар по Одещині
    Серед загиблих – учень 7 класу Академічного ліцею Білгород-Дністровського Дмитро Рудницький з мамою
    фото: Департамент освіти та науки ООВА

    Вже відомо про 21 жертву атаки росіян по селищу

    Внаслідок удару російських окупантів по Одещині загинула щонайменше 21 людина. Серед них була жінка зі своїм 11-річним сином.

    Як повідомляє Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, серед загиблих – учень 7 класу Академічного ліцею Білгород-Дністровського Дмитро Рудницький. 22 серпня хлопцеві мало виповнитися 12 років.

    Під час обстрілу хлопчик перебував разом з батьками на їх робочому місці.

    Також загинула мати хлопчика Надія. Батько дитини, Андрій Рудницький, наразі перебуває в лікарні, за його життя борються лікарі. Подружжя працювало в Сергіївці.

    Загиблий 11-річний хлопчик та його мама / Фото зі сторінки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА

    Загиблий 11-річний хлопчик та його мама / Фото зі сторінки Департаменту освіти і науки Одеської ОДА

    Також внаслідок обстрілу на окупантів загинув Роман Миколайчук – член виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради. Голова місцевого самоврядування села Сергій Даніш повідомив, що чоловік виховував трьох дітей.

    Даніш наголосив, що загиблий був турботливим батьком, відданим другом та щирою людиною.

    Загинув Роман Миколайчук, батько трьох дітей / фото Сергій Даніш

    Загинув Роман Миколайчук, батько трьох дітей / фото Сергій Даніш

    Під завалами дев'ятиповерхівки в Сергіївці знайшли 68-річного вчителя фізкультури Володимира Чолака. Разом з ним знайшли тіла його сина та дружини.

    Володимир Чолак / Фото зі сторінки департаменту освіти та науки Одеської ОДА

    Володимир Чолак / Фото зі сторінки департаменту освіти та науки Одеської ОДА

    Внаслідок ворожної атаки загинув 42-річний тренер та президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков, повідомляє «Суспільне Одеса». Він перебув на території дитячої спортивної бази разом з іншими тренерами.

    Загинув президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков / фото Олександр Шишков в Facebook

    Загинув президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков / фото Олександр Шишков в Facebook

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна жінка чоловік тренер окупація #stoprussia
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    Спортсмен, політик і мати з дитиною: подробиці про загиблих через удар по Одещині