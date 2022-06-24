Білоруський спортсмен виставить на аукціон свою медаль, щоб допомогти ЗСУ

Усі вторговані кошти підуть у фонди допомоги Україні

Кікбоксер Іван Ганін з Білорусі виставив свою медаль на аукціон. Гроші білорус планує віддати на допомогу Україні. Про це пише видання «Наша Ніва».

«Я виставив на аукціон свою першу медаль з чемпіонату світу. Срібло 2017 року, Чемпіонат світу WAKO. Він мені дуже дорогий як спогад. Але зараз спорт далеко не на першому місці в житті. Коли мені його вручили, була цікава історія з білоруськими чиновниками. Обов’язково розповім тому, хто купить», – написав Іван Ганін.

Усі вторговані кошти підуть у фонди допомоги Україні, яким він довіряє.

«Сподіваюся, зібраних грошей вистачить на купівлю шолома та/або бронежилета, що врятує життя бійця. Адже зараз Україну захищають найкращі люди», – написав Ганін.

Раніше відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.

Світові боксери не вперше звертаються зі словами підтримки до українців. Раніше легенда світового боксу американець Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.

Раніше боксер поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.