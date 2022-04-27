Латвійський спортсмен змінив прізвище, аби його не асоціювали з Путіним

Латвійський саночник змінив прізвище у документах, щоб воно не нагадувало людям про Володимира Путіна

Саночник зауважив, що не хоче носити прізвище, яке змушує усіх згадувати про військового злочинця

Саночник із Латвії Крістенс Путінс зважився на радикальний крок: колишній спортсмен змінив прізвище. аби уникнути зайвих асоціацій із диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Delfi.

За словами спортсмена, він уже залагодив майже усі формальності зі зміною прізвища.

«Росія вдерлася до України, і це серйозний злочин, якого я не підтримую. Моя позиція пов'язана з тим, що я не хочу, щоб мене чи моїх дітей асоціювали з військовим злочинцем у майбутньому», – сказав саночник.

Колишній спортсмен також пригадав, що його колеги-спортсмени з України зажди ставилися до нього з обережністю під час першого знайомства саме через прізвище.

Наразі у соціальних мережах Крістенс підписався прізвищем Роді.

Нагадаємо, кабан Путін із німецького парку тепер носитиме нове ім'я.

Люди були переконані, що кабан не повинен мати ім'я де-факто злочинця та агресора.