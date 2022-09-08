Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Челсі» назвав ім'я нового тренера 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Челсі» назвав ім'я нового тренера 
Грем Поттер очолив лондонську команду 
фото: https://www.instagram.com/p/CiP_GdTsAaI/

Поттер підписав контракт на п'ять років  

Грем Поттер покинув «Брайтон» і очолив «Челсі». Контракт підписано на п'ять років. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

«Я неймовірно пишаюся і радий представляти «Челсі», цей фантастичний футбольний клуб. Я дуже радий співпрацювати з новою групою власників «Челсі» і з нетерпінням чекаю зустрічі та роботи з прекрасною групою гравців», – сказав 47-річний Поттер. 

Англійський фахівець також тепло попрощався з «Брайтоном». До «Челсі» та «Брайтона» Поттер тренував шведський «Естерсунд» і англійський «Свонсі». 

Раніше ЗМІ писали, що «Челсі» заплатить «Брайтону» за Поттера майже €25 млн.

Нагадаємо, «Челсі» звільнив Томаса Тухеля після поразки від «Динамо Загреб».

Раніше стало відомо, що майже через три місяці після оголошення про виставлення англійського футбольного клубу «Челсі» на продаж клуб 30 травня офіційно перейшов під контроль консорціуму інвесторів на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боелі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Абрамович володів «Челсі» 19 років
Абрамович продав «Челсі». ЗМІ оприлюднили суму угоди
7 травня, 06:28
 Роман Абрамович 19 років був власником футбольного клубу «Челсі»
Абрамович завершив продаж «Челсі»
30 травня, 21:33
Тухель та Конте конфліктували протягом усього матчу
Тренери Челсі і Тоттенхема двічі ледь не побилися під час матчу (відео)
15 серпня, 05:43

Новини

«Челсі» назвав ім'я нового тренера 
«Челсі» назвав ім'я нового тренера 
Україна програла в чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу
Україна програла в чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу
Фанати німецького «Лейпцига» підтримали Україну під час матчу із «Шахтарем»
Фанати німецького «Лейпцига» підтримали Україну під час матчу із «Шахтарем»
«Шахтар» сенсаційно розгромив «Лейпциг» у стартовому матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» сенсаційно розгромив «Лейпциг» у стартовому матчі Ліги чемпіонів
Ексгравець «Динамо» Тарас Михалик розповів, як волонтерить для ЗСУ
Ексгравець «Динамо» Тарас Михалик розповів, як волонтерить для ЗСУ
Збірна України з волейболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу 
Збірна України з волейболу вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Контрнаступ ЗСУ: окупанти підрахували свої втрати за два дні
110K
Кинули техніку, Біблію, спальники. Як окупанти тікали з Харківщини (відео)
92K
Фраза «український наступ» – новий хіт російської пропаганди
84K
Депутати РФ просять Держдуму відсторонити Путіна
35K
Соловйов із подряпаним обличчям напав на російських журналістів (відео)
21K
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі

Новини

Як жителі Харківщини зустрічають ЗСУ: ці відео доведуть до сліз
Сьогодні, 19:26
Генерал США повідомив, скільки цілей вразили ЗСУ з Himars
Сьогодні, 18:53
Арестович за кордоном влаштував шоу на вулиці
Сьогодні, 18:34
ЗСУ знищили понтонні мости в окупованих Дар’ївці та Херсоні
Сьогодні, 18:15
Україну відвідує виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс
Сьогодні, 17:21
«Изюм горит, все горит». Окупанти в шоці від наступу ЗСУ: перехоплення (аудіо)
Сьогодні, 17:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту