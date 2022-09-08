«Челсі» назвав ім'я нового тренера 

Поттер підписав контракт на п'ять років

Грем Поттер покинув «Брайтон» і очолив «Челсі». Контракт підписано на п'ять років. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

«Я неймовірно пишаюся і радий представляти «Челсі», цей фантастичний футбольний клуб. Я дуже радий співпрацювати з новою групою власників «Челсі» і з нетерпінням чекаю зустрічі та роботи з прекрасною групою гравців», – сказав 47-річний Поттер.

Англійський фахівець також тепло попрощався з «Брайтоном». До «Челсі» та «Брайтона» Поттер тренував шведський «Естерсунд» і англійський «Свонсі».

Раніше ЗМІ писали, що «Челсі» заплатить «Брайтону» за Поттера майже €25 млн.

Нагадаємо, «Челсі» звільнив Томаса Тухеля після поразки від «Динамо Загреб».

Раніше стало відомо, що майже через три місяці після оголошення про виставлення англійського футбольного клубу «Челсі» на продаж клуб 30 травня офіційно перейшов під контроль консорціуму інвесторів на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боелі.