Абрамович продав «Челсі». ЗМІ оприлюднили суму угоди

Абрамович обіцяв віддати гроші від продажу футбольного клубу на допомогу Україні

Американський консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про покупку футбольного клубу «Челсі». За повідомленнями британських ЗМІ, сума угоди становить $4 млрд, пише The Telegraph.

Перед тим, як консорціум Boehly стане повноправним власником лондонського футбольного клубу, угоду повинні схвалити уряд Великої Британії та англійська Прем'єр-Ліга.

Абрамович володів «Челсі» 19 років. Російський мільярдер придбав футбольний клуб у 2003 році у Кена Бейтса за $173 млн.

Нагадаємо, Велика Британія застосувала санкції проти двох близьких бізнес-партнерів російського олігарха і власника футбольного клубу «Челсі» Романа Абрамовича. Вони зазнали найбільшого заморожування активів, коли-небудь введеного Лондоном. Зокрема, йдеться про арешт суми в $10 млрд на рахунках директора футбольного клубу «Челсі» Євгена Тененбаума.

Як відомо, Абрамович намагався продати ФК «Челсі» до того, як він потрапив під санкції, але британський уряд зупинив цей процес після того, як фінанси олігарха були занесені в чорний список.

Абрамович заявляв, що на виручені від продажу футбольного клубу гроші буде створено благодійний фонд для підтримки України.