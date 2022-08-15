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Тренери Челсі і Тоттенхема двічі ледь не побилися під час матчу (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Тренери Челсі і Тоттенхема двічі ледь не побилися під час матчу (відео)
Тухель та Конте конфліктували протягом усього матчу
фото:Reuters/Paul Childs

Тухель та Конте отримали по червоній картці

Під час лондонського дербі у англійській Прем'єр-лізі між Челсі та Тоттенхемом (2:2) пристрасті вирували не тільки на полі, а й поза його межами.

Перша сутичка між тренерами виникла на 68-й хвилині, коли гравець Тоттенхема П'єр-Еміль Хойб'єрг зрівняв рахунок.

Наставник Челсі Томас Тухель був не згідний з рішенням арбітра зарахувати взяття воріт, оскільки вважав, що перед цим був фол проти гравця його команди.

Протилежної думки був коуч Тоттенхема Антоніо Конте, в результаті чого між тренерами виникла сутичка.

Новий конфлікт між німцем та італійцем спалахнув уже після фінального свистка – після того, як «шпори на останніх секундах зрівняли рахунок.

 Тухель та Конте влаштували традиційне рукостискання, однак німецький тренер не одразу відпустив руку італійського візаві, після чого тренерів довелося заспокоювати всім присутнім.

 У підсумку Тухель та Конте отримали по червоній картці.

Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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