Тренери Челсі і Тоттенхема двічі ледь не побилися під час матчу (відео)

Тухель та Конте отримали по червоній картці

Під час лондонського дербі у англійській Прем'єр-лізі між Челсі та Тоттенхемом (2:2) пристрасті вирували не тільки на полі, а й поза його межами.

Перша сутичка між тренерами виникла на 68-й хвилині, коли гравець Тоттенхема П'єр-Еміль Хойб'єрг зрівняв рахунок.

Наставник Челсі Томас Тухель був не згідний з рішенням арбітра зарахувати взяття воріт, оскільки вважав, що перед цим був фол проти гравця його команди.

Протилежної думки був коуч Тоттенхема Антоніо Конте, в результаті чого між тренерами виникла сутичка.

Новий конфлікт між німцем та італійцем спалахнув уже після фінального свистка – після того, як «шпори на останніх секундах зрівняли рахунок.

A FIERY London derby ends all square 👀🔥 pic.twitter.com/i4Et5Lv4HD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

Тухель та Конте влаштували традиційне рукостискання, однак німецький тренер не одразу відпустив руку італійського візаві, після чого тренерів довелося заспокоювати всім присутнім.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

У підсумку Тухель та Конте отримали по червоній картці.