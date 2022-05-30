Абрамович завершив продаж «Челсі»

Роман Абрамович 19 років був власником футбольного клубу «Челсі»

Новим власником «Челсі» стала американська компанія

Майже через три місяці після оголошення про виставлення англійського футбольного клубу «Челсі» на продаж клуб 30 травня офіційно перейшов під контроль консорціуму інвесторів на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боелі.

«Роман Абрамович завершив продаж футбольного клубу «Челсі» та пов'язаних з ним компаній групі інвесторів на чолі з Тоддом Боелі та компанією Clearlake Capital», – йдеться у заяві на сайті клубу.

Раніше повідомлялося, що американський консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про покупку футбольного клубу «Челсі». За повідомленнями британських ЗМІ, сума угоди становить $4 млрд.

25 травня Абрамович отримав дозвіл британського уряду продати клуб.

Кошти від продажу клубу надійдуть на заморожений банківський рахунок, який контролюється урядом Великої Британії.

Російський олігарх Роман Абрамович 19 років був власником футбольного клубу «Челсі».